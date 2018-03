O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, esteve esta sexta-feira de manhã presente na inauguração do centro comercial Prim´Land Saint Maximin na cidade francesa de Saint-Maximin, a norte de Paris, em França.

O centro comercial é uma iniciativa de empresários portugueses e é o maior espaço de comercialização de produtos alimentares portugueses em França. O investimento é de 10 milhões de euros e de início garante 65 empregos, sendo o objectivo chegar aos 100. Está instalado num espaço comercial que data de 1979 e que ocupa uma área de 4500 metros

Além do secretário de Estado José Luís Carneiro, a inauguração contou com a presença do embaixador e do director da AICEP em Paris, dos dois deputados à Assembleia da República pelo círculo da Europa, Paulo Pisco (PS) e Carlos Gonçalves (PSD), o presidente da Câmara de Saint Maximin e a presidente do Conselho Regional da Região Île-de-France.

