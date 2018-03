São centenas de emails e ofícios que nos últimos meses foram sendo trocados entre a cúpula da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) e o gabinete do secretário de Estado da Administração Interna com pedidos de reforços de meios e autorizações, ou não, por parte do executivo.

Entre os documentos a que o PÚBLICO teve acesso, há de tudo, mensagens que confirmam a versão do segundo comandante nacional, Albino Tavares, à Comissão Técnica Independente (CTI) e ofícios que provam que o Governo deu autorizações de reforço de meios ao longo dos meses (umas a tempo, outras já no dia 16 de Outubro).

O responsável político quis fazer o contraditório ao que ficou explanado no relatório dos peritos independentes. Vamos por pontos.

Pedido de reforço de 105 equipas a 27 de Setembro – É verdade que a Autoridade Nacional de Protecção Civil fez um pedido de reforço de meios humanos para a fase Delta (de 1 a 15 de Outubro) de 105 equipas de bombeiros e que o Governo apenas autorizou 50. Esta versão consta do relatório dos técnicos e é corroborada por documentos e ofícios.

Autorização de reforço de equipas a 9 de Outubro – A 9 de Outubro, a ANPC pede novo reforço de equipas de bombeiros. Autorização que é concedida pelo Governo para a mobilização de mais 164 equipas. Esta versão é corroborada por ambas as partes. No relatório da CTI está dada como autorizado o pedido de dia 9 de Outubro. No contraditório que fez aos jornalistas, Jorge Gomes juntou as duas autorizações, sendo que apenas concedeu o primeiro pedido em parte e de acordo com comandantes distritais, o facto de a maior parte dos homens terem desmobilizado por não ter sido aceito o primeiro prolongamento tornou mais difícil o regresso ao dispositivo por terem assumido outros compromissos entretanto.

Pedido a 8 de Setembro de 200 horas suplementares para quatro aviões anfíbios – Este pedido foi recusado pelo Governo. Contudo, o Governo tinha autorizado outros pedidos que a ANPC tinha feito para compra de horas suplementares para aviões anfíbios. A história conta-se assim: o Estado tinha alugado seis aviões médios (Fireboss), quatro dos quais tinham contrato até dia 5 de Outubro e dois até 31 de Outubro. Contudo, dada a quantidade de incêndios ao longo do contrato de quatro anos, estes aviões voaram mais do que era suposto, pelo que em Agosto foi feito um pedido de horas suplementares de voo. Esse pedido foi aprovado.

Perante o Verão agressivo, a ANPC fez novo pedido de 200 horas para quatro aviões (ou duas parelhas) que tinham ainda contrato até ao dia 5 de Outubro e este já não seguiu caminho. Mais tarde, a ANPC fez novo pedido de 70 horas suplementares para os outros dois destes aviões, que é concedido pelo Governo.

Acontece que os restantes quatro esgotaram a 23 de Setembro as horas de voo que tinham adquirido, de acordo com emails trocados entre várias entidades. E ficaram sem voar desde esse dia, podendo a ANPC contar apenas com dois Fireboss nos incêndios de 15 de Outubro. Estes quatro aviões só voltaram ao combate a 17 de Outubro, como será descrito no ponto seguinte.

Pedido de locação de quatro anfíbios médios – É sobre estes aviões que aparecem as diferentes versões entre Governo e ANPC. Parados desde dia 23 de Setembro, e perante a previsão de continuação de tempo que provocava risco de incêndio, a Protecção Civil fez um pedido de reforço desta frota a 9 de Outubro, recorrendo à locação destas mesmas quatro destas aeronaves para o período entre o dia 13 de Outubro e o dia 31 de Outubro.

De acordo com o que foi dito à CTI pelo segundo comandante, este teria sido um pedido recusado. Contudo, documentos a que o PÚBLICO teve acesso provam que Jorge Gomes deu despacho positivo a este pedido no dia 10 de Outubro. Nesse despacho, pedia à ANPC uma estimativa de custos para este aluguer. Mas essa estimativa só chegou ao Governo a 16 de Outubro. Este será um dos pontos que não estará correcto no documento dos peritos, e que prova que o governante autorizou o reforço dias antes do grande incêndio, mas este só ficou operacionalizado, por disponibilidade orçamental da ANPC já o incêndio lavrava há dois dias. Nos documentos a que o PÚBLICO teve acesso não é possível saber em que dia recebeu a ANPC a resposta do Governo com a autorização (isto porque outras há que apesar de dadas no email de 10 de Outubro só seguiram caminho dias depois. Esta não foi possível confirmar), mas a nova resposta desta entidade ao Governo com a estimativa de custos é dada a 16 de Outubro, com resposta dada um dia depois.

O pedido de dia 9 de Outubro teve respostas a vários tempos. Existe um email de 10 de Outubro em que o chefe de gabinete de Jorge Gomes autoriza todos os pedidos de reforço de meios feitos dia 9, mas certas burocracias, como alterações de contratos, demoraram dias a serem efectivadas. É o caso dos oito helicópteros médios.

Prolongamento de locação de oito helicópteros médios até 31 de Outubro – Este é um exemplo de uma autorização que chegou tarde. De acordo com o relatório da CTI, este pedido de locação de oito helicópteros médios até ao final do mês de Outubro, feito a 9 de Outubro - helicópteros esses que serviam de reforço ao dispositivo que desde o dia 30 de Setembro tinha perdido várias das aeronaves alugadas por fim de contrato -, foi aprovado. E é verdade que o foi, mas não chegou a tempo. De acordo com os emails e ofícios, o secretário de Estado deu despacho positivo a este pedido no dia 14 de Outubro (apesar de no email de dia 10 já dizer que concordava com este pedido da ANPC, era necessária a sua formalização), mas esta confirmação só foi dirigida à Protecção Civil dois dias depois, a 16 de Outubro, já com o fogo a lavrar com intensidade, não tendo estes meios sido utilizados no ataque inicial aos incêndios.

A partir das notas dadas pelo segundo comandante Albino Tavares aos técnicos, Jorge Gomes considerou que algumas informações foram falsas. Da leitura dos documentos que o PÚBLICO fez, ambos os lados têm razão. Contudo, Jorge Gomes, em alguns pontos e para se defender, referiu autorizações diferentes daquelas que eram mencionadas no relatório, sendo difícil provar se as informações que deu estão ou não correctas.

Um dos casos que não foi ainda possível provar pelo PÚBLICO foi um pedido mais antigo da ANPC. De acordo com o relatório dos peritos, em Março, a ANPC tinha feito um pedido de locação de dois aviões anfíbios médios, que acresceriam aos seis já alugados e que estariam ao dispor o ano inteiro. Disse Albino Tavares aos técnicos que este pedido foi recusado. Jorge Gomes apenas disse que era um dado falso, mas não apresentou a resposta ao ofício da ANPC identificado no relatório.

Quanto aos outros pontos referidos no relatório, ambas as partes apresentam a mesma versão dos factos. Jorge Gomes confirma que não autorizou a contratação de 40 bombeiros para a Força Especial de Bombeiros, mas alega que não era bem isso que era pedido pela ANPC. Este é um caso complicado, porque estes homens são pagos com dinheiro da ANPC, mas estão nos quadros da Escola Nacional de Bombeiros. Este caso já tinha sido noticiado pelo PÚBLICO.

Outro dos pontos em que as versões batem certo é sobre o pedido de locação de mais quatro helicópteros ligeiros. Jorge Gomes diz que não aprovou este pedido por não ter fundamento legal, mas diz que foi por indicação da própria ANPC.

