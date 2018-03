Neste episódio do Poder Público, falamos sobre protecção de dados, na semana em que veio a público o escândalo Cambridge Analytica, empresa acusada de ter roubado dados de 50 milhões de perfis do Facebook.

Participam neste episódio a eurodeputada socialista Ana Gomes e a investigadora do DINÂMIA'CET–IUL do ISCTE Maria Eduarda Gonçalves. Contamos também com o comentário do director-adjunto do PÚBLICO Diogo Queiroz Andrade sobre este tema.

