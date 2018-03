Vulnerabilidade portuguesa

As notícias veiculadas pela comunicação social sobre o estado de degradação em que se encontram determinadas estruturas pode ser apenas uma chamada de atenção e alerta, mas não deixa de preocupar os cidadãos que as utilizam, se tivermos em conta que os acidentes acontecem quando menos se espera (...). É caso para os portugueses se questionarem se, para que Portugal tenha as suas contas em ordem e passe para os parceiros internacionais a ideia de que tudo está bem, é preciso que os mesmos cidadãos corram riscos desnecessários, devido à negligência das entidades responsáveis (...).

Américo Lourenço, Sines

Terrenos do interior

Um relatório publicado pelo governo japonês estima que mais de 11% da área total do Japão não possui qualquer proprietário registado, com especial destaque para as regiões do interior. Os custos associados à perda de produtividade do território ascendem a mais de seis mil milhões de dólares. Para combater este problema, o governo irá impor o registo hereditário obrigatório, reduzir as barreiras, que limitam a ocupação de terrenos sem proprietário, e apoiar projectos de desenvolvimento rural. Pelo que se consta, em percentagem, a área do território em Portugal abandonada ou sem proprietário é claramente superior ao caso japonês, o que gera perdas enormes para o país. Por isso, seria interessante replicar algumas das medidas adoptadas pelo governo nipónico, de forma a rentabilizar as potencialidades do interior e reduzir os riscos de incêndio.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

A consulta

O comboio do costume segue pelo trilho acordado, trepidante e gasto. Há um ambiente ainda pesado do mofo e do suor da véspera. De um ar quase rural, quase triste. Ninguém morreu, mas na carruagem há flores e meninos a chorar. Rasgam o silêncio das sombras que entram de fora. É manhã cedo. As palavras isoladas erguem-se ao fundo, arrastam-se, e chegam apertadas no espaço até ao último assento, onde os olhos são a mais viva expressão em movimento. Onde o ouvido, cada vez mais despertado, e agora interessado, parece querer forçar amizade com as conversas de ocasião. De repente soa um apito. No percurso há mais uma estação. Paragem. O comboio detém-se nos carris. Os dedos percorrem a boca, e as unhas são roídas. Os viajantes agora falam e ouvem-se mais alto. Trocam impressões sobre saúde alguma, do trabalho pouco, e do tempo que faz, no itinerário que não obedece ao horário. Olham ou perguntam com propósito de gume, as horas comprometidas. Mas o relógio, bem visível, move-se e consome segundos lentos. O comboio é que está parado há minutos longos. As carruagens vão cheias de sono perturbado. De vez em quando, escapa-se por uma janela entreaberta, o ressonar de alguém. O menino que arde em febre sossega, já não chora e volta a dormir no colo suave da mãe tensa, com uma rosa vermelha na mão dos afagos de veludo. Talvez hoje haja consulta, e depois, mas só depois, se fará o regresso!

Joaquim A. Moura, Penafiel

