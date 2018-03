Um português morreu no ataque terrorista desta sexta-feira em Carcassonne e Trèbes, reivindicado pelo grupo jihadista Daesh, segundo confirmou ao PÚBLICO a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Este organismo não tem ainda dados sobre a identidade da vítima. À agência Lusa, um amigo próximo da família disse que se trata de um homem de 27 anos. Desde 2015, já morreram pelo menos cinco portugueses às mãos do Daesh.

Antes de se barricar no supermercado, o atacante – que matou ao todo três pessoas antes de ser morto pela polícia – roubou um carro em Carcassonne, a oito quilómetros de Trèbes, no sudoeste de França. Matou um dos passageiros, diz a AFP, e feriu ainda o condutor da viatura. Segundo a fonte ouvida pela Lusa, o homem, de Coimbra, estava em França “há uns dois anos” e morava em Carcassonne.

PUB

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros português condenou o ataque e garantiu que a embaixada e os serviços consulares em França estão a acompanhar a situação, em coordenação com as autoridades francesas.

PUB

Outras vítimas portuguesas

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais quatro portugueses morreram em ataques do Daesh. A primeira foi a professora reformada Maria da Glória Moreira, de 76 anos. Estava pela primeira vez de férias sozinha, num “retomar de vida” depois da morte do marido. Escolheu Port el Kantaoui, junto a Sousse, na Tunísia, onde tinham feito férias os dois. Na praia de Sousse morreram 39 pessoas no dia 27 de Junho de 2015, num ataque de um homem armado numa estância turística.

No múltiplo atentado de 13 de Novembro de 2015 em Paris morreu outro português, junto ao Estádio de França. Manuel Dias tinha 63 anos, trabalhava em serviços de transporte de turistas. Neste atentado realizado por vários grupos de operacionais jihadistas, morreram 127 pessoas e 180 ficaram feridas. Em Paris morreu também a luso-descendente Precília Correia, de 35 anos. Assistia ao concerto dos Eagles of Death Metal que decorria no Bataclan. Era filha de pai português e mãe francesa.

Em Agosto de 2017, no atentado em Barcelona, morreram mais duas pessoas, uma avó e uma neta, de 74 e 20 anos. Foram atropeladas nas Ramblas por uma carrinha que foi passando por cima de quem ali passeava, matando 14 pessoas e provocando 130 feridos. com Ana Gomes Ferreira

PUB