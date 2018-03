Iniciou-se uma vasta operação policial em Trèbes, no Sul de França, depois de um homem armado ter entrado num supermercado, tomando reféns. O homem afirma ter ligações ao Daesh.

Segundo fontes policiais citadas pela AFP, haverá pelo menos dois mortos, mas as autoridades ainda não confirmaram oficialmente.

O mesmo homem terá ferido um polícia em Carcassone, localidade a dez quilómetros de Trèbes. O ministro do Interior ainda não confirmou a ligação entre os dois incidentes.

De acordo com várias fontes policiais, citadas pela BFMTV, o indivíduo refugiou-se num supermercado de Trèbes, na periferia de Carcassonne, depois de ter disparado sobre um polícia. O agente estaria a patrulhar uma rua a pé, com três colegas, quando foi alvejado por um indivíduo que seguia dentro de um carro, confirmou uma fonte oficial ao jornal L’Obs.

O Presidente da Câmara de Trèbes disse à BMFTV que os reféns já puderam sair do supermercado. O suspeito continua dentro da loja, sozinho com um agente. As autoridades estão a encarar o caso como terrorismo.

De acordo com a Câmara de Trèbes um tiroteio dentro do supermercado terá feito duas vítimas, cujo estado é desconhecido.

O ministro do Interior, Gerard Collomb, está neste momento a dirigir-se para o local, avança o Ministério.

