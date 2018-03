Um carro-bomba matou pelo menos 16 pessoas nesta sexta-feira, num estádio desportivo localizado na província de Helmand, Afeganistão, onde decorria um combate de wrestling. A explosão fez pelo menos 47 feridos, alguns em estado grave, de acordo com o balanço mais recente, citado pela Al-Jazira. A autoria do ataque não foi para já reivindicada.

PUB

De acordo com um porta-voz das autoridades locais, o ataque aconteceu à entrada do estádio, no final do evento desportivo, quando as pessoas estavam a sair. “O bombista tentou entrar no estádio, mas foi identificado pela polícia e fez-se explodir”, explicou Omar Zwak, porta-voz do Governo, em declarações à AFP.

Entre as vítimas mortais estão agentes de segurança que estavam no local. Este é o segundo ataque esta semana. Na quarta-feira a explosão de outro carro-bomba matou cerca de 30 pessoas na capital afegã, Cabul. O ataque foi reivindicado pelo Daesh.

PUB

PUB