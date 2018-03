O governo de Seul, a capital da Coreia do Sul, quer obrigar os funcionários a sair do trabalho mais cedo. Por isso, vai encontrar uma forma de os computadores de serviço fecharem às 20h à sexta-feira.

A Coreia do Sul é o país onde se fazem mais horas de trabalho por semana no mundo e o governo de Seul quer combater "essa cultura de excesso de horas a mais".

Segundo os dados oficiais, os funcionários municipais fazem uma média de 2739 horas de trabalho por ano, mais mil do que noutros países no grupo dos mais desenvolvidos do mundo. No início de Março, o Parlamento aprovou uma lei que desceu para 52 horas a semana de trabalho, que estava em 68 horas.

O encerramento, conta a BBC, vai começar a 30 de Março e vai ser testado durante os próximos três meses. Na segunda fase deste período de teste, os computadores serão encerrados automaticamente às 19h30 em duas sextas-feiras do mês. A partir de Maio, os computadores fecham às 19h todas as sexta-feira.

A medida é obrigatória, ou seja nenhum funcionário poderá continuar a trabalhar, a não ser em circunstâncias de crise ou outras excepções. A BBC diz que esta medida não agrada à maioria dos funcionários municipais e 67% deles já pediram para serem dispensados desta obrigatoriedade.

