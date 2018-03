A Câmara do Porto anunciou, na manhã desta sexta-feira, que a reunião extraordinária agendada para 3 de Abril em que se iriam “apreciar as consequências” para a autarquia do chumbo do Tribunal de Contas à criação da empresa municipal de Cultura já não irá acontecer. Em comunicado, a câmara dirigida por Rui Moreira refere que “pese embora a vontade expressa pelo presidente” de marcar a reunião pedida pelos vereadores do PS e da coligação Porto Autêntico (PSD/PPM) “tal não poderá acontecer”. A razão é o parecer solicitado sobre esta matéria à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), que chegou entretanto aos serviços.

No parecer, anexo ao comunicado e com data da passada terça-feira, a CCDRN analisa a ordem de trabalho proposta no primeiro pedido de agendamento da reunião – “apreciar o acórdão do Tribunal de Contas relativo à constituição da Empresa Municipal” – e conclui que “não se encontram no caso preenchidos os pressupostos legalmente exigíveis para a convocação de uma reunião extraordinária”. E mesmo que a ordem de trabalhos tenha sido, entretanto, alterada, num segundo pedido feito presencialmente na reunião do executivo da passada quarta-feira, a posição da CCDRN continuará a ser a mesma, entende o município, já que o que está em causa é a proposta de “apreciar” seja o que for.

A CCDRN entende, primeiro – e tal como já tinham feito os serviços da autarquia num primeiro momento –, que da ordem do dia de uma reunião extraordinária só podem constar temas que sejam da competência da câmara (e apreciar um acórdão do TdC não é) e, em segundo lugar, que numa reunião dessa natureza “apenas se podem tomar deliberações”. Qualquer “apreciação” seria remetida para o período de antes da ordem do dia, que só existe nas reuniões ordinárias.

O parecer salvaguarda, contudo, que o facto de considerar que não estão reunidas as condições para se convocar esta reunião, não implica que os vereadores sejam mantidos na ignorância sobre “os assuntos que respeitam ao exercício das respectivas funções”. Neste caso concreto, isso poderá significar ter acesso ao recurso que Rui Moreira disse já ter apresentado junto do TdC e que já foi solicitado formalmente ao autarca, pelo menos, pela vereadora da CDU, Ilda Figueiredo.

