A paralisação dos funcionários da junta do centro histórico que tinha sido convocada para a próxima segunda-feira foi desconvocada depois de o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionários e Afins (STAL) ter confirmado ao PÚBLICO que os salários de Março foram pagos esta sexta-feira.

PUB

João Avelino, do STAL, disse ao PÚBLICO que “o objectivo do sindicato foi cumprido”, não havendo necessidade da greve dos trabalhadores da união de freguesias, que teria lugar entre as 09h e as 12h da próxima segunda-feira, 26 de Março. A paralisação tinha sido inicialmente convocada para protestar a falta de pagamento dos salários de Fevereiro, que entretanto tinham sido pagos no dia 16 de Março. Apesar de o pagamento ter sido feito, o STAL decidiu manter a greve com o objectivo de pressionar António Fonseca, presidente da junta da união de freguesias, a efectuar o pagamento dos salários de Março atempadamente.

A união de freguesias vive sob dificuldades financeiras e os salários de Fevereiro tiveram de ser pagos em duas prestações. Em conferência de imprensa, António Fonseca relatou que uma “reestruturação profunda” do quadro de pessoal seria inevitável. Esse ajuste poderia passar pelo encerramento de duas creches e três ATL da zona da Sé, Vitória e Torrinha, que acolhem 127 crianças e empregam 25 trabalhadores. Relativamente ao atraso salarial, o autarca alegou um “atraso” da câmara municipal na transferência de verbas interadministrativas para a junta de freguesia, que assumiu algumas competências municipais.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Perante esta situação, o Bloco de Esquerda tomou uma posição pública exigindo a demissão de António Fonseca e tentando apurar a disponibilidade da Segurança Social em assegurar o funcionamento das creches e ATL da zona do centro histórico, sozinha ou em parceria com o município.

A câmara municipal do Porto negou qualquer responsabilidade na situação da união de freguesias, dizendo que “nada” tinha a ver “com a situação financeira da união de freguesias”, dizendo que o atraso foi da união de freguesias do centro histórico, que fez chegar os relatórios de execução dos contractos apenas após “insistentes pedidos” e “fora de prazo”.

Texto editado por Ana Fernandes

PUB