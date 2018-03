O Bloco de Esquerda exigiu esclarecimentos ao Governo sobre a situação salarial dos trabalhadores do Hospital Senhor do Bonfim, em Vila do Conde, e sobre a existência de protocolos entre o Serviço Nacional de Saúde e esta unidade privada.

PUB

Inaugurado no final de 2014, o Hospital Senhor do Bonfim é a maior unidade privada de saúde em Portugal, com mais de 550 camas, contando actualmente com cerca de 350 trabalhadores que se encontram com dois meses de salários em atraso, segundo o BE. O partido refere que "em reunião com os trabalhadores, a 15 de Março, Manuel Agonia - membro histórico do PSD, candidato à Câmara da Póvoa do Varzim em 1993, e fundador desta unidade hospitalar - terá afirmado que não tem dinheiro para pagar os salários nem sabe quando irá ter".

"Esta situação é inaceitável e carece de intervenção urgente, designadamente por parte da Autoridade para as Condições do Trabalho", defende o BE.

PUB

O Bloco questiona o Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social sobre se tem conhecimento desta situação e se se verificaram "falhas no dever de entrega dos descontos dos trabalhadores à Segurança Social e às Finanças".

"A Autoridade para as Condições do Trabalho realizou anteriormente acções inspectivas no Hospital Senhor do Bonfim? Em caso de resposta afirmativa, qual o resultado dessas acções?", questiona.

Considerando "a gravidade das denúncias", o BE quer saber "que medidas pretende encetar o Governo com vista a instar a Autoridade para as Condições do Trabalho para a realização de uma acção inspectiva urgente no Hospital Senhor do Bonfim".

PUB