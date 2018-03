No papel principal

Lisboa, Centro Cultural de Belém

Dia 24 de Março

Escritora, locutora, deputada, activista pelos direitos das mulheres. A vida e obra da açoriana Natália Correia (1923-1993) é o tema central da festa que assinala o Dia Mundial da Poesia, celebrado a 21 de Março, e que é já uma tradição no calendário das letras. Além do percurso da homenageada, a palavra passa ainda pela gastronomia da sua terra e por conversas com amigos como Cruzeiro Seixas, Manuel Murteira, António Valdemar ou António Victorino d’Almeida. Mas há mais: uma feira do livro, leituras em voz alta, encontros com Alice Vieira, Claribel Alegría e Antonio María Florez, e a música de Medeiros/Lucas. Sílabas à solta, para encantar, desafiar, provocar. Como manda a poesia.

Horário: sábado, das 15h às 19h.

Grátis

Rota do folar

Valpaços, Pavilhão Multiusos

Até 25 de Março

Tabernas, gastronomia, música, corrida de cavalos, demonstração de voo de aves de rapina, Raid Todo-o-Terreno, prova de cão coelheiro e tiro desportivo. Está traçada a rota de mais uma edição (a 20.ª) da Feira do Folar de Valpaços, um dos emblemas da região transmontana e da quadra pascal, cuja fama e designação IGP (Indicação Geográfica Protegida) vale o título de Capital do Folar. À mesa senta-se a tradição da receita, que passa de geração em geração, e outros produtos da terra, como o fumeiro, o azeite, o mel, as compotas, o bolo podre, o pão centeio ou os frutos secos.

Horário: sábado, das 9h às 2h; domingo, das 8h às 20h.

Grátis

Tempo de ouriçar

Ericeira

Até 8 de Abril

Dizem que prová-lo é dar um mergulho, porque sabe a mar. O ouriço-do-mar volta a ser a estrela do menu de 22 restaurantes na quarta edição do festival a ele dedicado. A ideia é promover a iguaria e mostrar que há muitas maneiras de a degustar. O programa inclui jornadas técnicas e demonstrações a cargo de chefs.

Lista de restaurantes em www.cm-mafra.pt.

Ao teatro

Por todo o país

Dia 27 de Março

O dia é do teatro e é na celebração desta arte que se centram as atenções, um pouco por todo o país. Em Lisboa, o Teatro Nacional D. Maria II convida para um serão com Ex-Zombies: Uma Conferência, Montanha-Russa e Sweet Home Europa (19h, 21h e 21h30, respectivamente). No Teatro da Trindade, o palco é d’O Deus da Carnificina (21h30). No Porto, o Teatro Nacional São João propõe I Don't Belong Here (21h). Almada faz a festa com A Noite da Dona Luciana (Teatro Joaquim Benite, 21h). Em Bragança, abrem-se as portas do festival Vinte e Sete com Stand Down (Teatro Municipal, 21h). Estas são apenas algumas das propostas com entrada livre, para condizer com o mote de partilha.

Bilhetes grátis mediante levantamento prévio

Urban Now

Lisboa, Galeria Avenida da Índia

De 24 de Março a 17 de Junho

O património colonial degradado e a sua transformação em novos espaços de criatividade e interacção social são o ponto de partida para esta exposição. Urban Now: City Life in Congo reúne fotografias e vídeos de Sammy Baloji (n.1978, Lubumbashi), artista visual que explorou diferentes contextos urbanos do seu país, a República Democrática do Congo, juntamente com o antropólogo Filip De Boeck. Um jogo de contrastes onde a arquitectura assume um lugar central na reflexão e construção da cidade africana do futuro. A curadoria é de Devrim Bayar.

Horário: terça a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h.

Grátis

Surf no Paraíso

Costa de Caparica, Praia do Paraíso

Até 31 de Março

A Praia do Paraíso torna a receber o festival que junta o surf à música. Promovido pela Câmara Municipal de Almada, o Caparica Primavera Surf Fest inclui competições, festas ao pôr-do-sol e música, muita música. No alinhamento desta quarta edição há concertos de Dead Combo, HMB, Slow J, Valete, Orelha Negra, Carlão, Sam The Kid & Big, Sara Tavares, Grognation, Poli, Bateu Matou, Jimmy P, TNT, Loony Johnson, Ricky Boy e Nelson Cunha, entre outros.

Horário: concertos de quinta a sábado, às 22h.

Bilhetes a 10€ (dia) e 30€ (passe)

Programa completo disponível em www.caparica-primaverasurffest.pt.

Mercadinho da Duquesa

Guimarães, Paço dos Duques de Bragança

De 29 a 31 de Março

É tempo de voltar atrás no tempo. O convite é para entrar no Paço dos Duques de Bragança à época em que lá vivia D. Constança de Noronha, a primeira Duquesa de Bragança (1395-1480). No pátio é recriada uma viagem ao passado, com bancas de comércio, artes, ofícios, animação e sabores locais de outros tempos. Vale a pena espreitar o museu deste monumento cujo espólio inclui peças de artes decorativas dos séculos XVII e XVIII. A iniciativa é organizada pela Associação de Amigos do Paço dos Duques de Bragança e do Castelo de Guimarães.

Horário: quinta a sábado, das 10h às 18h.

Entrada livre no mercado. Bilhetes para o museu a 5€.

