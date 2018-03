As leis laborais voltam a ser discutidas, com os partidos à esquerda do PS em animada compita para ver quem consegue reclamar mais vitória na discussão com o Governo e na Assembleia da República (AR).

O Código do Trabalho (CT) é quase sempre visto como um foco de luta sobretudo táctica. Do lado das empresas, como sendo impeditivo de maior flexibilização e do lado sindical como modo de cristalizar direitos. É, não raro, um recorrente álibi para outros problemas que não radicam na legislação laboral.

Aqueles partidos querem apenas reverter medidas tomadas nos últimos anos. Se é certo que algumas delas deveriam ser reponderadas, parece-me, todavia, uma pura visão autárcica de reversão pela reversão. Tudo isto com a suprema ironia de estarem agora na trincheira da frente de defesa do CT iniciado em 2002 que, então, foi tão radicalmente atacado e com direito a greve geral da CGTP.

A legislação do trabalho não pode, nem deve ser fixista. Quando o mundo económico muda tão fortemente, é defensável adequar a legislação a novos desafios. Não se pode passar para o primado de uma economia cada vez mais digital com regras que foram criadas para um tipo de economia classicamente industrialista que tende a desaparecer. O mundo económico hoje já não funciona assim. Importa olhar para o futuro com sentido de renovação, procurando o justo equilíbrio entre competitividade económica, personalismo laboral, coesão social e justiça distributiva e promovendo uma justa, responsável e harmoniosa conciliação entre direitos e deveres de todas as partes.

Tudo isto para enfrentar os novos e duros desafios de modernização das nossas empresas e da nossa economia tendo em atenção as exigências da mundialização das trocas, a deslocalização empresarial, a adaptação a novas categorias de trabalho.

O combate à precariedade é uma prioridade social indiscutível. Mas para isso, a primeira questão é a de avaliar o grau de efectividade da lei, antes de a alterar. Ou seja, salvaguardar o respeito pela lei, erradicando o sentimento de impunidade resultante do acentuado grau de incumprimento das normas laborais, desincentivando formas de falso emprego independente, prevenindo abusos, sancionando batotas e irregularidades e penalizando a irresponsabilidade. Precisamos de leis que reforcem o Estado fiscalizador em detrimento do Estado controlador de procedimentos meramente administrativos. A fúria legiferativa, só por si, nada resolve.

E o que será preferível: lei rígida e abuso na aplicação ou lei mais flexível e firmeza na fiscalização?

Há quem defenda que é preciso liberalizar mais os despedimentos e assim acha sempre a “doutoral” Comissão Europeia. Não concordo. Basta, aliás, olhar para o que se passou nesta década, para se perceber isso. Sobretudo por via dos despedimentos colectivos e das “falsas” rescisões amigáveis, ainda que haja aspectos a rever e melhorar, como sejam os casos do despedimento por razões objectivas (inadaptação, sobretudo) ou a parte procedimental do despedimento por justa causa.

A questão da flexibilidade reside mais na contratação. Tudo mudou e, gostemos ou não, a segurança de emprego já não é total, nem vitalícia. O que importa é que haja emprego sustentável, o que é diferente de puro garantismo.

Em termos globais, temos de saber optar entre emprego flexível com algum desemprego transitório ou emprego estável para uns com desemprego de longa duração para outros. Hoje a “a questão social” está mais nos desempregados do que nos que têm trabalho. A flexibilidade laboral, se inteligente e bem fiscalizada, favorece o emprego. Alguém pode imaginar contratos sem termo de 40 anos em plena época digital, por exemplo, no sistema financeiro? Em suma: nem precarização eticamente reprovável, nem proteccionismo exagerado que esconde as diferenças e desvaloriza o mérito.

Voltando aos contratos a termo (cujo principal empregador é o próprio Estado!), defendo uma flexibilidade diferenciada, não se tratando da mesma maneira o que é diferente, ou seja, empresas de grande dimensão e micro e pequenas empresas. Em vez de rigidificar o seu quadro legal e penalizar os contratos a termo legais - repito legais - com o agravamento da TSU, parece-me preferível que haja uma percentagem máxima de uso deste instrumento de flexibilidade contratual dentro de cada empresa e com um limite de renovações sucessivas.

O aumento da TSU, aliás, é economicamente ingénuo e desconhecedor do mercado. É que o agravamento da TSU patronal seria repercutido para trás, ou seja, através da diminuição do próprio salário da pessoa contratada a prazo.

Por fim, pena é que a flexibilidade do tempo laboral seja sempre tão desconsiderada. Não falo dos condenáveis excessos desta prática, mas da necessidade de enfrentar um dos mais decisivos desafios de uma economia humana e humanizada: a melhor partilha entre o trabalho, a família e os tempos livres das pessoas. Até por razões nacionais e demográficas…

