As empresas que recorram de forma sistemática à contratação a termo certo e que ultrapassem a média sectorial serão obrigadas a pagar uma taxa anual de 1% a 2%, que incidirá sobre a massa salarial dos trabalhadores com este tipo de vínculo.

PUB

A nova taxa para penalizar as empresas com excesso de rotatividade faz parte do pacote laboral que o ministro do Trabalho, Vieira da Silva está a apresentar, nesta sexta-feira, aos parceiros sociais e que incluiu também a redução do limite máximo dos contratos a termo e o fim do banco de horas individual.

A taxa – que ainda não tem uma designação oficial - será progressiva e será aplicada quando o comportamento das empresas apresentar um desvio significativo face à rotatividade média do sector, penalizando mais as empresas com um maior índice de precarização.

PUB

As receitas destinam-se à Segurança Social e, num primeiro momento, o Governo espera arrecadar entre 70 a 90 milhões de euros – num cenário em que não há alterações de comportamento das empresas.

PUB