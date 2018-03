A nota de 500 escudos chapa 12 pode ser trocada por euros no Banco de Portugal (BdP) até ao próximo dia 30 de Abril, prescrevendo essa possibilidade a partir de 1 de Maio, informou esta sexta-feira o Banco de Portugal.

As referidas notas podem ser trocadas nas tesourarias do BdP em Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Lisboa, Ponta Delgada, Porto e Viseu. A localização e o horário das referidas tesourarias podem ser consultados aqui.

Na impossibilidade de fazer a troca presencial, é ainda dada a possibilidade de envio do numerário para o Banco de Portugal, respeitando vários requisitos que pode encontrar no site do supervisor.

O BdP recorda que há seis notas de escudos que ainda podem ser trocadas por euros, cuja lista está disponível no site do banco.

