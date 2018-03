O par convocado pela Federação Portuguesa Golfe para a primeira edição do IPPA World Pairs Championship, composto por João Maria Pontes e Hugo Espírito Santo, começou a prova nas Canárias, Espanha, a confirmar por que motivo está entre os favoritos à vitória.

Com uma volta de 47 pancadas (7 abaixo do Par 54) na modalidade de Fourball/Better Ball, debaixo de vento, a dupla de Portugal partilha o segundo lugar com outras quatro, todas espanholas: Tomas Artigas/Martin Agustin, Ricardo Barroso/Marcial Dominguez, Sergio Ruiz/Antonio Carrascosa, Raul Toja/Jamie Herrera.

Trata-se do Campeonato do Mundo de Pares de Pitch & Putt, sob a égide da International Pitch & Putt Association, a decorrer entre hoje (sexta-feira) e domingo no Las Palmeras Golf Sport Urban Resort, em Gran Canaria, com 79 pares em competição.

Os líderes, com 46, são José Rodriguez/Ignacio Sintes, dois jogadores de sub-14 anos. Houve outros cinco pares que marcaram 48, o que diz bem da competitividade da prova, com um leaderboard muito compacto a deixar tudo em aberto para o fim-de-semana.

Num jogo à melhor das duas bolas de cada equipa, para este bom arranque do par português contribuiu em grande parte a magnífica exibição de João Maria Pontes, de 17 anos, que por sua conta fez nada menos do que sete birdies. O único percalço da dupla lusa foi no buraco 12, quando ambos ficaram fora do green e não evitaram o bogey.

“Este campo é muito desafiador e tem boas condições, temos de saber mais ao pormenor o shot que queremos dar em todos os buracos porque senão podemos ter consequências e acho que isso hoje esteve no topo, também nos preparámos bem para isso”, afirmou João Maria Pontes.

Sábado joga-se no formato de Canada Cup (stroke play e a junção dos dois resultados) e no domingo em foursomes (uma só bola, pancadas alternadas).

