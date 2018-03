Registou-se uma vitória robusta (7-0) dos sub-21 de Portugal frente ao Liechtenstein, esta sexta-feira no Estádio João Cardoso, em Tondela, em partida do Grupo 8 de apuramento para o Euro2019.

Com um hat-trick (7', 30' e 63'), Diogo Gonçalves foi o grande destaque da equipa das quinas, que aos 10 minutos já vencia por 2-0, com João Carvalho a assinar, de penálti, o primeiro de dois golos (10' e 45') da conta pessoal.

Bruno Xadas (26') e João Félix (67') contribuíram para a goleada que deixa Portugal com 10 pontos em cinco jogos, com possibilidades de alcançar Roménia e Bósnia Herzegovina (ambos com 12 pontos e seis partidas disputadas) caso vença a Suíça na próxima terça-feira, em Neuchatel (16 horas).

Portugal ficou a um golo de alcançar o resultado mais expressivo da selecção sub-21, mas acabou por marcar apenas num encontro mais um golo do que nos quatro anteriores compromissos.

