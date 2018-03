A selecção do Brasil venceu esta sexta-feira a congénere russa, por 0-3, em encontro de carácter particular inserido na preparação para a fase final do Rússia 2018, disputado em Moscovo, no Estádio Luzhniki, palco da final do Mundial.

Miranda (53'), Philippe Coutinho (62', g.p.) e Paulinho (66') foram os autores dos golos do Brasil, que só na segunda parte conseguiu romper o bloqueio russo e bater Igor Akinfeev, guarda-redes do CSKA Moscovo.

Tite não utilizou o guarda-redes Ederson nem o avançado Talisca, chamando o defesa-central Pedro Geromel (ex-Desp. Chaves e V. Guimarães) que cumpriu a segunda internacionalização pela selecção brasileira.

