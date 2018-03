Há a história daquele que comprou 500 cromos e não conseguiu o cromo dele próprio, e do outro que colou o próprio cromo em todos os espaços reservados à sua selecção. E há os milhares de histórias pessoais de coleccionismo de cromos, aquele ritual de crianças e adultos, dos que ainda se lembram de quando os cromos não eram autocolantes e dos que já só vão conhecer as cadernetas que terão árbitros, equipas técnicas completas, e chefes de Estado – é esse o futuro, certo?

O episódio XXIII do podcast Planisférico, o tema de partida é a caderneta oficial do Mundial 2018, que já está disponível. E, surpreendentemente, a Panini não incluiu Éder na selecção portuguesa. Nem sequer na secção de lendas do futebol...

O coleccionismo também é uma oportunidade de negócio: há cadernetas antigas à venda por milhares de euros, mas ter um cromo do Freddy Adu não deve ser assim tão caro.

