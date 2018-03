Quando Mariana Tengner Barros começou a partilhar com as pessoas à sua volta que na nova criação, Exi(s)t(s), pretendia investir na coexistência de performers e público num mesmo plano, não escassearam as vozes que lhe perguntaram se isso significava que ia operar num universo próximo dos catalães La Fura dels Baus. A verdade está muito longe de qualquer conclusão apressada nesse sentido. Essa tentativa de eliminar planos não se prende tanto com a chamada do público para o lugar dos intérpretes ou para a sua implicação no espectáculo quanto para a diluição dos intérpretes no meio da assistência. Não se trata, por isso, de forçar o espectador a ter de lidar com o desconforto de se tornar alvo de atenção, mas antes de um convite para que possa “estar um pouco mais livre”, para que possa, sem a prisão das cadeiras de uma sala convencional, procurar um ponto de vista pessoal enquanto o espectáculo se desenrola.

Daí que, apesar de integrada na programação do Teatro Maria Matos, a apresentação de Exi(s)t(s), de 23 a 29 de Março, decorra nos estúdios da antiga produtora cinematográfica Tóbis, em Lisboa. Não só pela ausência de cadeiras, mas também pelo espaço amplo que permite aos intérpretes desenvolverem os seus ciclos de movimentos sem estarem necessariamente próximos ou até privados de contacto visual entre si, rodeados de público, enquanto uma projecção de proporções generosas ocupa uma parede ao fundo. Essas imagens, fabricadas por Zoid Factory, percorrem vários ambientes, interagem com a música de Jonny Kadaver e empurram o público para uma sensação de marcha constante e inescapável, sugerida por uma das coordenadas fundamentais apresentadas por Tengner Barros a bailarinos, músicos e videasta: a imagem de um buraco negro.

Foto CÁTIA BARBOSA

Foi nesse enigma da astronomia que a coreógrafa pensou de imediato quando decidiu reatar esta vontade de tentar roubar o espectador do seu lugar passivo. Já na sua criação anterior, The Weather, a assistência era bombardeada com uma avalanche torrencial de informação, com dança, vídeo, música e outros elementos a funcionarem em simultâneo e a disputarem a atenção com uma sofreguidão que quase esmagava. Agora, o buraco negro aparece enquanto fonte de fascínio justificada por “ser algo que nos suga e que pode matar se entrarmos lá dentro”, comenta Mariana. “É um lugar de risco, um lugar de limiar, entre mundos, de transição e que faz pensar que podemos entrar e depois sair num outro universo, ter outro corpo, ser outra coisa.”

EXI(s)T(s) Coreografia:Mariana Tengner Barros

Lisboa. Maria Matos Teatro Municipal - Avenida Frei Miguel Contreiras, 52. De 23 a 29 de Março de 2018. Terça a sábado às 21h30; Domingo às 18h30. 6€ a 12€ (c/desconto). T. 218438801

É o rasto dessa transformação que podemos adivinhar nos movimentos dos seis intérpretes – Mariana, Elizabete Francisca, Cláudio Vieira, Bdjoy, Diana Bastos Npiece e Sade Risku –, gente com percursos muito diferentes, “alguns com treino em dança, outros sem qualquer formação convencional”. O que interessava a Mariana, num primeiro momento, era saber-se acompanhada por “intérpretes com uma visão do mundo bastante aberta, bastante psicadélica”. E isto porque ao pedir-lhes que se imaginassem a habitar corpos estranhos, ao mesmo tempo que podiam concentrar em si “todas as emoções, todas as memórias ou até todas as pessoas do mundo”, era necessário saber que tinha consigo um elenco capaz de acolher, saber lidar e habitar o excesso.

Casacos e telemóveis fora

Mariana Tengner Barros gostava que o excesso que imprime nos corpos dos intérpretes, que solicita ao jorro de uma música carregada de graves e ao fluxo imparável de imagens que nos sugam para o interior de ambientes de óbvia sugestão futurista pudesse ser testemunhada por um público tão livre quanto possível. Preferia, por isso, que cada espectador se livrasse de casaco, telemóvel e tudo quanto possa inibir a sua movimentação ou entrega a uma performance que pede disponibilidade física do público – para circular, para dançar ou até para permanecer estático no mesmo lugar. E é por essa razão que lhe agrada a ideia de que em cada espectador possa haver “um explorador, um curioso – como uma criança”.

Ou seja, quando Mariana fala de cada um se poder livrar da tralha mais ou menos tecnológica – dos sobretudos e das malas aos omnipresentes smartphones –, está também a referir-se a um gesto de libertação e de compromisso com o jogo que invade Exi(s)t(s). O jogo da existência, assente numa tentativa de retirar “as camadas sociais todas que vamos vestindo à medida que crescemos e com as quais vamos sendo programados pela escola, pelos media, pela cultura e por toda a sociedade”. “Embora tenhamos a ilusão de que estamos mais livres do que fomos outrora”, acrescenta, “cada vez sinto que estamos muito mais programados.” Sem esgravatar muito, é aí que encontramos a justificação para o título Exi(s)t(s), passível de ser lido como saída e como conjugação do verbo existir. Ao querer brincar à existência, apelando àquilo que “somos e conhecemos, mas também ao que desconhecemos”, Mariana assume “um mantra existencialista desenhado colectivamente”. E nesse mantra aquilo que descobrimos é, talvez, o mergulho desamparado no mistério e na ausência de respostas. Perante essa tentativa de conversa que resulta num diálogo falhado, talvez a saída passe por dançar e por estabelecer um sentimento grupal, uma partilha festiva do absurdo da vida.

Foto CÁTIA BARBOSA

À entrada da Tóbis, para uma melhor imersão nos vários ambientes propostos, cada espectador/explorador recebe uns óculos 3D pouco elaborados, não muito diferentes daqueles que, no início da década de 80, ajudaram a assistir a O Monstro da Lagoa Negra numa sessão nocturna da RTP. Mas em Exi(s)t(s) o objecto transforma quase de imediato o espectador em alguém que observa e vigia os corpos dos intérpretes a comportarem-se simplesmente como corpos, como se a domesticação da vida social a que Mariana alude fizesse de cada um testemunha de algo tão estranho quanto a humanidade a desfazer-se dos filtros e dos códigos. “O nosso ponto de vista é brincarmos também com a percepção que temos de nós próprios”, concede a coreógrafa.

De forma ideal, esses óculos que podem constituir uma barreira ou mediar a relação entre espectadores e intérpretes acabariam por revelar-se supérfluos. Porque toda a dramaturgia do espectáculo conduz para um lugar em que o buraco negro inicial pode equivaler também ao rabbit hole por onde Alice se esgueira atrás do coelho branco, caindo e passando por uma série de mundos e de possibilidades diferentes. Assim como Mariana espera que o público a siga, atirando-se sem medo nem reservas atrás das transformações por que ela e o restante elenco vão passando ao longo de Exi(s)t(s). Na esperança última, afinal, de que, quase sem se dar conta, saia do outro lado da sessão sentindo-se noutro corpo. Na pior das hipóteses, até voltar a enfiar o casaco e voltar a fazer o caminho de volta para sua vida.

