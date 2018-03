Jeff Townes passou o final dos anos 1980 e início dos anos 1990 ao lado de Will Smith, tanto como metade do duo DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince quanto no papel de Jazz na sitcom O Príncipe de Bel-Air, a cumprimentar o actor de forma altamente imaginativa. Mais conhecido como DJ Jazzy Jeff, o DJ e produtor nunca girou discos em Portugal. Essa falha será colmatada a 13 de Outubro em Lisboa, no recém-reaberto Capitólio, no Parque Mayer.

PUB

A estreia ocorre na primeira vez que a noite Parkbeat, uma festa regular do bar lisboeta PARK Lisboa, se vai apresentar fora de portas. O anúncio foi feito esta sexta-feira, no mesmo dia em que a Parkbeat Records, uma editora nascida a partir do bar e da noite, foi apresentada oficialmente numa festa. O primeiro lançamento desse selo, da responsabilidade da equipa do PARK, será Goodies, o EP de estreia a solo de DJ Glue, que foi membro dos Da Weasel. Outro nome que faz parte do catálogo é RIOT, ex-Buraka Som Sistema e actual BATEU MATOU. Ainda não se sabe o resto do cartaz da Parkbeat de Outubro.

O duo que DJ Jazzy Jeff manteve com Will Smith e deu origem a seis álbuns entre 1987 e 1993 e vários êxitos como Parents Just Don’t Understand ou Summertime. Ainda assim, a parceria tem sido mantida ocasionalmente na carreira a solo de Smith e, em 2005 e 2017, os dois voltaram a apresentar-se em palco juntos. Jeff continua a ser um DJ requisitado, tendo colaborado também com nomes como Jill Scott ou KRS-One, e desde 2013 que apresenta uma websérie chamada Vinyl Destination. Em 2015, gravou alguns scratches para a banda sonora de Straight Outta Compton, o biopic dos NWA realizado por F. Gary Gray.

PUB

Desde 2010 que o DJ lança, ao lado de MICK (antigamente Mick Boogie) Summertime, uma muito recomendável mixtape anual de Verão cujo nome se refere ao êxito homónimo do seu famoso duo. Sempre disponíveis para download gratuito na Internet, são empreitadas eclécticas: o oitavo volume, que saiu no ano passado, passava por exemplo de Kenny Loggins para Foxy Brown com Jay-Z, ou de Toto para Pharrell, com Da Brat, Barry White ou Soul II Soul também a aparecerem lá para o meio.

PUB