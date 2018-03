O director do festival de cinema de Cannes, Thierry Fremaux, e o presidente, Pierre Lescure, proibiram as selfies durante a 71.ª edição, que decorre de 8 a 19 de Maio.

"A inoportuna desordem criada pela prática de selfies" interfere na experiência da passadeira vermelha e do festival como um todo, explicou Fremaux numa entrevista à revista Film Français, acrescentando que os telemóveis banalizam a grandeza de Cannes e, a um nível prático, abrandam o tráfego de pessoas no tapete vermelho, já que as celebridades param para tirar selfies com a multidão. Há muito que o director do festival intitula as selfies como "ridículas e grotescas".

Também com o objectivo de voltar a trazer prestígio ao festival, Fremaux contou que os filmes em competição não voltarão a ser exibidos para a imprensa antes da antestreia mundial, que acontece durante a gala. Até ao ano passado, estes filmes podiam ser vistos pela comunicação social de manhã, ou seja, algumas horas antes da gala.

Agora, relativamente às estreias que acontecem às 19h, a imprensa e os críticos assistirão ao mesmo tempo que a audiência da gala, mas num cinema vizinho. Já os filmes que têm antestreia marcada para às 22h só serão exibidos para a comunicação social na manhã seguinte.

