Os relógios do seu smartphone e do computador actualizam para o horário de Verão de forma automática, mas ainda vai precisar de adiantar os ponteiros de todos os relógios analógicos. Em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, a mudança acontece às 1h deste domingo, altura em que deve adiantar o relógio 60 minutos, para as 2h. Nos Açores, o processo é o mesmo, mas é feito às 00h, adiantando o relógio para as 1h. E já está.

PUB

A parte difícil é adaptar o corpo à mudança de horário. Algumas franjas da população estão especialmente susceptíveis a sofrer com a mudança de horário – como é o caso dos doentes cardiovasculares ou de quem tem perturbações do sono. Mas quase todos podem ter dificuldades durante a adaptação ao novo horário. Em 2017, o PÚBLICO falou com o presidente da Associação Portuguesa de Cronobiologia e Medicina do Sono, Miguel Meira e Cruz, que deixou uma lista de alguns conselhos para se ajustar melhor ao horário de Verão.

Dicas para melhor enfrentar a mudança de hora

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Acordar mais cedo do que o habitual no domingo

Tomar vitamina C (morangos, kiwis ou laranjas) ou magnésio (bananas, nozes, avelãs, entre outros frutos secos)

Comer alimentos com triptofano (legumes, nozes, carne ou aveia)

Jantar mais cedo

Praticar exercício físico mais cedo

Estar mais tempo à luz solar às primeiras horas da manhã nos dias que antecedem a mudança horária

Deitar mais cedo

O horário de Verão foi adoptado pela primeira vez na Alemanha há mais de 100 anos, a 30 de Abril de 1916, durante a Primeira Guerra Mundial. De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, a medida foi introduzida "como tentativa de minimizar o uso de iluminação artificial a fim de economizar combustível para o esforço da guerra". A ideia era deixar de desperdiçar horas de sol, fonte de energia gratuita.

Portugal adoptou esta medida desde o início, mas não a cumpriu nos anos 1922, 1923, 1925, 1930 e 1933, altura em que se manteve o horário de Verão. E nem sempre a mudança para o horário de Inverno foi feita em Outubro, à semelhança do que acontece actualmente.

Houve anos em que Portugal saía do horário de Verão no final de Setembro, enquanto noutros países isso se fazia em Outubro. “Durante este mês era uma confusão nas transacções”, lembra Rui Agostinho, director do Observatório Astronómico de Lisboa, numa entrevista ao PÚBLICO, em 2016. “Andou-se a experimentar”, “a tentar perceber como é que as pessoas se sentiam”, diz o astrofísico

PUB