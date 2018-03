O músico alentejano António Zambujo anunciou recentemente, em Ponta Delgada, uma digressão inédita por todas as ilhas do arquipélago dos Açores. “A ideia surgiu há mais de um ano numa conversa com o meu manager.”



O PÚBLICO acompanhou o compositor numa curta visita a três ilhas açorianas, São Miguel, Faial e Terceira, que serviu para anunciar as datas. A digressão está agendada para Maio.



A partir desta sexta-feira, 23 de Março, António Zambujo inicia uma viagem ao Canadá e aos Estados Unidos, onde irá realizar oito concertos.