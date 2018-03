O Tribunal de Contas (TC) considerou que o sistema de gestão e controlo interno do Instituto Hidrográfico da Marinha é regular, mas avança algumas recomendações, como a revisão do sistema de financiamento.

"O Tribunal de Contas concluiu que o sistema de gestão e controlo interno é 'regular'", refere a instituição fiscalizadora no final de uma auditoria que teve como objectivo verificar a contabilização das receitas e das despesas, bem como a regularidade e legalidade das operações subjacentes. Mas apresenta "pontos fracos significativos com incidência nas demonstrações financeiras, a saber nas incorrectas orçamentação e contabilização do financiamento institucional e indirecto da Marinha ao Instituto Hidrográfico", refere o TC.

Um dos pontos referidos é que "a prestação de serviços do Instituto Hidrográfico à Marinha, sem contraprestação directa, mais não é do que uma forma de financiamento (institucional) do Instituto, prática com carácter sistemático e sem que a Direcção-Geral do Orçamento a tenha detectado".

O Tribunal de Contas recomenda ao Governo, nomeadamente aos ministros da Defesa Nacional e das Finanças, que promovam a nomeação do fiscal único e que em articulação seja reequacionado o sistema de financiamento do Instituto.

Ao ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, é recomendado que promova a designação dos membros do Conselho de Orientação e ao chefe do Estado-Maior da Armada que concretize a aprovação do regulamento interno da entidade.

Também é aconselhada a continuação da melhoria do sistema de controlo interno, através da elaboração de normas e procedimentos escritos e sistematizados para a área das finanças e contabilidade, das existências e do imobilizado.

O Tribunal de Contas recomenda ainda a promoção da optimização e adaptação do sistema de informação de gestão e a adequada e integral contabilização das receitas cobradas no ano e dos proveitos e custos operacionais (financiamento indirecto da Marinha).

