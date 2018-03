A chuva regressa ao território do continente na sexta-feira e prolonga-se pelo menos até domingo, prevendo-se ainda vento forte e queda de neve, segundo a meteorologista Maria João Frada.

"Hoje [quinta-feira] ainda vamos ter um dia com céu pouco nublado ou limpo. A partir do início da manhã teremos períodos de maior nebulosidade no Norte e Centro e no Minho e Douro Litoral, já com possibilidade de ocorrência de chuva fraca", adiantou à Lusa a meteorologista Maria João Frada.

Segundo a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), nos próximos dias e pelo menos até domingo notar-se-á a passagem de superfícies frontais, que, embora não sejam de actividade muito forte, vão dar alguma precipitação no continente.

"Sexta-feira vamos ter alguma chuva fraca um pouco por todo o território, mais provável até ao final da manhã, e depois a partir do final do dia. Será temporária e moderada no final do dia, passando depois regime de aguaceiros no Norte e Centro", disse. De acordo com Maria João Frada, poderá ocorrer queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela a descer a quota para os 1000 e 1200 metros.

"No sábado será um dia com alguns aguaceiros, mais frequentes no Norte e Centro que serão sob a forma de neve nas terras altas. Será um dia com muito vento a partir do meio da tarde de sexta-feira com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora e descida da temperatura máxima", indicou. No domingo, indicou Maria João Frada, há um novo sistema frontal que poderá vir a dar origem a precipitação.

"De qualquer forma começamos a ter um padrão mais compatível com uma situação de Primavera. Temos os sistemas frontais todos a passar na circulação de um anticiclone que está a sul dos Açores, que não tem tanta actividade, mas dão alguma chuva", disse.

De acordo com a meteorologia, na sexta-feira as temperaturas mínimas sobem de 3ºC a 6ºC, no sábado descem as máximas e no domingo não vão registar-se alterações significativas. "Para o início da semana a tendência será para uma melhoria do estado do tempo", disse.

