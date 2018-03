A partir desta quinta-feira, se colocar o endereço electrónico https://www.parlamento.pt no seu computador aparecerá no seu ecrã um renovado site da Assembleia da República. Uma estreia que surge ao fim de dois anos de preparação, a partir do trabalho de um grupo encabeçado pelo vice-presidente Jorge Lacão e que incluiu deputados de todos os grupos parlamentares e dirigentes de todos os departamentos do Parlamento e que teve como consultora a académica Cristina Leston-Bandeira.

O objectivo da reestruturação do site do Parlamento é o de prestar aos cidadãos "informação sobre os deputados e a actividade parlamentar em geral" de "forma mais transparente e acessível", como se lê na nota de apresentação distribuída à comunicação social. Contendo novos subsites e estando preparado para ser descarregado nos telemóveis e tablets através de aplicação própria, o site funcionará com "um novo motor de pesquisa, que permite a indexação não apenas dos conteúdos estáticos", mas também de "conteúdos dinâmicos carregados em tempo real nas bases de dados da actividade parlamentar".

Ao nível dos conteúdos, haverá uma apresentação diferente e com novidades distribuída por separadores digitais como “Parlamento, Deputados, Actividade Parlamentar, Comissões, Assuntos Europeus e Internacionais, Comunicação, Cidadania e Participação e Memória”.

No domínio da recolha de assinaturas dos cidadãos para petições, iniciativas legislativas e iniciativas de referendo, haverá novas plataformas que, “além de facilitarem a recolha de assinaturas com maiores garantias de segurança”, permitirão que a Assembleia possa interagir “com todos os signatários das iniciativas” e “não apenas com os seus autores, como acontece actualmente”. Um diálogo que pode ser feito por e-mail, para que os cidadãos sejam notificados sobre as “principais diligências e etapas do instrumento de participação em causa, garantindo-se, desde modo, um retorno a todos os que apoiam estas iniciativas, alargando-se o feedback oficial sobre estes processos”.

Além de reforçar a ligação e a presença nas redes sociais, o Parlamento Digital aposta também na renovação do Canal Parlamento, a rede de televisão da Assembleia. O investimento neste plano “passou pelo reforço dos meios técnicos de suporte”, incluindo novas instalações, mais recursos humanos, mas também “câmaras em mais salas de reuniões de comissão”, além de “modernização do equipamento técnico”. O Canal Parlamento terá ainda uma aplicação própria para telemóveis e tablets.

