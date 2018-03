A professora universitária Isabel Menéres venceu, nesta quinta-feira, as eleições para a comissão política concelhia do CDS-Porto, com uma vantagem de apenas 16 votos sobre a outra candidata, a vereadora da Câmara do Porto Catarina Araújo. A escassa diferença de votos levou a uma recontagem que confirmou o resultado daquelas que foram as segundas eleições mais participadas do CDS-Porto, com 451 votantes.

A vitória de Isabel Menéres é uma vitória anti-sistema, na medida em que a candidata favorita da estrutura dirigente do partido era a de Catarina Araújo, que contava com o apoio do presidente da distrital, o deputado Álvaro Castelo-Branco, e que tinha por mandatária a deputada e vice-presidente do partido Cecília Meireles. Em todo o caso, ao longo da campanha, Isabel Menéres fez questão de sublinhar que não representava uma candidatura "desalinhada com a direcção nacional" do CDS. A candidata da lista Ouvir o Porto prometeu imprimir mais dinamismo ao partido no concelho, reforçando-o em termos de intervenção política, em articulação com a Juventude Centrista.

Além de professora da Universidade Católica do Porto, Isabel Menéres é membro da assembleia da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto, eleita pelo movimento Rui Moreira O Nosso Partido é o Porto, que o CDS integrou.

Catarina Araújo também é autarca eleita pela mesma orça política: é a vereadora com o pelouro da Juventude e Desporto no executivo de Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto.

