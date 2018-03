Uma operação das forças de segurança do Hamas no centro da Faixa de Gaza para deter o suspeito de um ataque contra o primeiro-ministro palestiniano, Rami Hamdallah, na semana passada, resultou numa troca de tiros em que morreram o suspeito, outro homem armado, e dois membros da força do Hamas.

O movimento islamista palestiniano, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, foi indirectamente acusado pela Fatah, a facção do presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, pela tentativa de assassínio de Hamdallah, numa rara visita deste a Gaza a 13 de Março.

O Hamas não providenciou segurança suficiente para a visita, considerou a Fatah, e o presidente Abbas disse não ter confiança no movimento para investigar o incidente. Tudo isto ameaça os esforços de reconciliação entre as duas facções, que tinham já acordado que o Hamas cedesse o controlo pela Fatah dos pontos de entrada na Faixa de Gaza.

O suspeito não foi ainda identificado, nem o local exacto no centro da Faixa de Gaza em que ocorreu a troca de tiros. Outros dois suspeitos foram também detidos.

