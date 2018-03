A imprensa espanhola teve acesso ao relatório final da investigação da Guardia Civil à planificação e execução do referendo soberanista catalão e da declaração de independência no parlament, ocorridos em Outubro do ano passado, e elaborou uma lista onde com as conclusões apresentadas para cada um dos supostos protagonistas.

O documento de 258 páginas foi entregue no final do mês de Fevereiro ao Tribunal Supremo e a informação nele contida baseia-se na análise de chamadas telefónicas, emails e declarações públicas de quase cinquenta pessoas, efectuadas ou proferidas nos últimos dois anos.

Parte da informação recolhida pelos investigadores poderá sustentar a eventual aplicação de medidas cautelares a seis dos processados, incluindo o novo nome apresentado pelos independentistas para presidir à Generalitat, Jordi Turull – o juiz Pablo Llarena revela na sexta-feira as intenções do Supremo.

Eis os principais cabecilhas do processo soberanista catalão, de acordo com o relatório da Guardia Civil:

Carles Puigdemont

O antigo presidente do governo da Catalunha – forçado a interromper o mandato após a execução do artigo 155 da Constituição espanhola – é identificado como o “responsável máximo” do caminho secessionista. De acordo com o relatório, citado pelo El País, Carles Puigdemont “participou numa estratégia de descrédito das instituições do Estado” e “difundiu o relato independentista” por organismos e personalidades catalãs e internacionais. O ex-líder da Generalitat – auto-exilado em Bruxelas e fugido à justiça espanhola – é visto como o principal organizador do referendo ilegal do dia 1 de Outubro.

Oriol Junqueras

O ex-vice-presidente da Generalitat e responsável pelas pastas de Economia e Finanças do governo de Puigdemont terá facilitado a canalização de 3,4 milhões para a campanha para o referendo e utilizado as estruturas governamentais para essa missão. A Guardia Civil conclui ainda que a recusa de Oriol Junqueras em convocar eleições antecipadas, o seu apoio à proclamação de independência da Catalunha e as suspeitas de delitos cometidos a partir da prisão contribuíram para “colocar em marcha os ataques e o descrédito às instituições do Estado”.

Foto Raul Romeva é considerado o responsável pela "internacionalização" da causa soberanista Francois Lenoir/REUTERS

Raül Romeva

Segundo o relatório, Raül Romeva foi o responsável pela “internacionalização” da causa soberanista. O responsável pela diplomacia da Generalitat terá dado instruções para lograr apoios para o referendo, fora de portas, e disponibilizado 200 mil euros para que a consulta pudesse ser acompanhada por observadores internacionais.

Jordi Sànchez

De acordo com a Guardia Civil, a mobilização de cidadãos para actos de desobediência durante o durante o dia do referendo foi coordenada em grande medida pela Assembleia Nacional Catalã (ANC) e, nomeadamente, pelo seu antigo presidente. Jordi Sànchez “foi um pilar básico na construção do processo independentista” e exerceu uma postura de “clara influência” junto de Puigdemont, refere o documento policial.

Marta Rovira

A número dois da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) foi responsabilizada pelo papel que teve na organização do referendo à independência. O relatório destaca a pressão que Marta Rovira exerceu junto dos responsáveis municipais catalães para que instalassem mesas de voto em todos os ayuntamientos da Catalunha.

Foto Marta Perez, da ERC, foi responsabilizada por pressionar os presidentes de câmara para instalar mesas de voto nos seus municípios MARTA PEREZ/EPA

Artur Mas

Para além do seu papel da consulta de Novembro de 2014 – que lhe valeu uma proibição de exercício de cargos públicos por desobediência – o antigo presidente da Generalitat (2010-2016) é identificado pela Guardia Civil como o ideólogo e conselheiro do caminho soberanista em 2017.

Joaquim Forn

Joaquim Forn terá sido o principal estratega do plano de desobediência dos Mossos D’Esquadra no dia do referendo. Segundo o relatório, o ex-conselheiro para o Interior “pressionou o corpo policial”, levou-o a “desobedecer” à justiça e “procurou mascarar a sua desobediência” para não ser responsabilizado judicialmente pelos seus actos.

Na lista da Guardia Civil constam ainda os nomes da ex-presidente do parlament, Carme Forcadell, do presidente do Òmnium Culturar, Jordi Cuixart, e da antiga porta-voz da CUP (Candidatura de Unidade Popular), Anna Gabriel.

