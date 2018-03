São só quatro deputados mas sabia-se que na complexa crise política catalã esses quatro podiam ser fundamentais. Acaba de acontecer, com a decisão da CUP de se abster na prevista votação de investidura de Jordi Turull como presidente da Generalitat. Ainda assim, o plenário começou e Turull está a fazer a apresentação do seu programa de governo.

Turull foi escolhido pelos dois maiores partidos independentistas, a ERC (Esquerda Republicana da Catalunha), e o grupo parlamentar Juntos pela Catalunha (a coligação criada por Carles Puigdemont e pelo seu Partido Democrata Europeu Catalão para as eleições de Dezembro). Juntos, somam 66 votos, mas dois dos eleitos não podem votar: Puigdemont e o ex-conselheiro Toni Comín, que se encontram em Bruxelas para evitar a prisão.

Como são preciso 68 votos para confirmar o president, os quatro deputados da CUP teriam mesmo de votar a favor – com a sua abstenção deitam abaixo qualquer possibilidade de investidura no plenário que o presidente do Parlamento, Roger Torrent, marcou para as 17h (16h em Portugal continental) desta quinta-feira.

Ao marcar o plenário de investidura, Torrent antecipava-se assim à Justiça: o juiz de instrução do caso de "rebelião, sedição e desvio de fundos" contra todos os membros do anterior executivo da região chamou seis deputados para uma audiência na sexta-feira, onde seriam revistas as medidas cautelares. Turull era um deles e temia-se que ficasse em prisão preventiva.

Turull foi ministro da presidência durante o mandato de Carles Puigdemont, que acabou bruscamente depois do Governo de Mariano Rajoy decidir aplicar o artigo 155 da Constituição, que permite a Madrid congelar os poderes de uma autonomia. Isto aconteceu depois da celebração de um referendo ilegal sobre a independência e da declaração de secessão feita por Puigdemont.

