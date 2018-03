Nadiia Savchenko, antiga piloto de helicóptero e agora deputada ucraniana, foi nesta esta quinta-feira detida pelas autoridades ucranianas acusada de planear um golpe de Estado contra o Governo ucraniano.

Savchenko foi considerada uma heroína nacional quando esteve 22 meses presa na Rússia depois de ter sido detida por separatistas em Lugansk, no Leste da Ucrânia, e acusada de assassínio por Moscovo, tornando-se para muitos um símbolo de resistência ucraniana à Rússia.

Quando regressou à Ucrânia em 2016, tendo sido libertada no âmbito de uma troca de prisioneiros, tornou-se deputada. Em Janeiro de 2017, começou por ser acusada pelos deputados de declarações “anti-ucranianas” quando disse que a Ucrânia tinha de “suavizar” a sua pretensão em relação à Crimeia – anexada pela Rússia em 2004– para recuperar o controlo da região de Donbass, que está nas mãos de rebeldes pró-Rússia.

Na semana passada, o procurador ucraniano Iurii Lutsenko afirmou ter “provas irrefutáveis” de que Savchenko planeou um ataque ao parlamento com granadas, morteiros e armas automáticas. Esse ataque nunca chegou a acontecer.

Savchenko nunca negou as acusações, argumentando apenas que agentes infiltrados encorajaram-na a planear a queda do Governo ucraniano com o objectivo de a desacreditar perante a opinião pública.

“Este não é um acto terrorista, isto é uma provocação política para fazer as autoridades parecerem ridículas”, disse a antiga piloto aos jornalistas na terça-feira, citada pela Reuters.

Savncheko acabou por ser detida nesta quinta-feira no Parlamento de Kiev depois de os deputados terem aprovado a retirada da sua imunidade.

“O plano era fazer cair o sistema constitucional através de ataques terroristas no bairro governamental no centro de Kiev, utilizando armas recebidas pelos líderes do chamado DNR”, disse Lutsenko aos deputados, referindo-se aos separatistas russos.

Antes da votação no Parlamento sobre a imunidade de Savchenko, o procurador apresentou aos deputados o caso contra a antiga piloto, incluindo vídeos captados por câmaras ocultas onde, aparentemente, Savchenko tenta persuadir militares ucranianos a juntarem-se ao golpe.

Na sua intervenção no Parlamento, Savchenko não se referiu directamente a este caso mas rejeitou acusações de traição ao país: “Acusar-me de traição contra a Ucrânia, e criar anti-heróis a partir dos heróis de ontem simplesmente porque não concordam com as políticas e posições do actual Governo - é tudo o que as autoridades podem fazer”.

