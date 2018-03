O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, já marcou a reunião extraordinária, pedida pelo PS e pela coligação Porto Autêntico (PSD/PPM) para discutir as consequências do chumbo do Tribunal de Contas à proposta de criação de uma empresa municipal de Cultura. O encontro está agendado para 3 de Abril, às 10h, no auditório Isabel Alves Costa, do Teatro Rivoli.

A decisão surge depois de, na reunião do executivo desta quarta-feira, as duas forças políticas terem alterado o pedido inicial de convocatória da reunião, assinando o documento presencialmente. Num primeiro momento, a agenda proposta era a “apreciação do acórdão” do TdC e os serviços jurídicos da câmara tiveram dúvidas sobre se o presidente da câmara poderia convocar uma reunião com esse propósito, tendo Rui Moreira solicitado mesmo um parecer externo sobre a matéria, que ainda não é conhecido. Independentemente dessa situação, PS e a coligação Porto Autêntico decidiram solicitar, na mesma, o agendamento da reunião, alterando o ponto de trabalhos para a “apreciação das consequências” para o município do chumbo do TdC.

O acórdão do TdC é muito crítico do processo apresentado pela autarquia, mas Rui Moreira adiantou, na reunião de quarta-feira, que o município já recorreu. O recurso foi formalmente solicitado pela vereadora da CDU ainda durante a reunião, mas ao que foi possível apurar, o documento não foi enviado ontem para esta força política.

A realização da reunião extraordinária para a terça-feira de 3 de Abril leva a que a reunião ordinária prevista para essa semana aconteça, de novo, a uma quarta-feira, no dia 4, explica a Câmara do Porto numa informação colocada na sua página na internet.

