Um autocarro de matrícula espanhola, com 38 pessoas a bordo, despistou-se nesta quinta-feira ao quilómetro 30 da A6, um acidente do qual resultaram feridos ligeiros. O acidente ocorreu pelas 17h17, segundo confirmou ao PÚBLICO por fonte do Comando Distrital da GNR de Évora,? e envolveu apenas o veículo pesado, que seguia no sentido Este-Oeste, entre Montemor-o-Novo e Vendas Novas.

De acordo com a mesma fonte, no total, o autocarro transportava 37 passageiros e o motorista. Nenhuma das pessoas será de nacionalidade portuguesa. Até agora não foi adiantanda qualquer informação sobre o motivo do despiste que terminou com o autocarro tombado na berma, já fora do asfalto.

Diz a GNR de Évora que "três a quatro" passageiros foram transferidos para o hospital de Évora e outras estão a ser assistidas no local, mas não há registo de feridos graves. O trânsito está condicionado, tendo sido mobilizados para o local 58 operacionais, acompanhados de 24 veículos e um helicóptero, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil.

