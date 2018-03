À partida, parece um plano tão ambicioso e tão difícil de atingir como os que que Elon Musk vem apresentando nos últimos anos. A verdade, porém, é que o homem que sonha levar a Humanidade a expandir-se para outros planetas vem dando passos para mostrar que o que parecem sonhos irrealizáveis não o serão necessariamente. Veremos então onde estará daqui a dez anos. Porquê? Porque esta quarta-feira os accionistas da Tesla aprovaram um plano de pagamentos a Elon Musk, director executivo da empresa, que pode atingir os 2,6 mil milhões de dólares. Contudo, Musk só terá direito a recebê-lo na totalidade se cumprir uma série de objectivos pré-determinados. Em 2028, se a Tesla registar um valor de mercado de 650 mil milhões de dólares, Musk ganha tudo do prémio final. Se a empresa valer um dólar a menos, Musk não ganha nada. Neste momento, a Tesla vale 55 mil milhões de dólares.

“Nada disto é pensado no sentido de criação de riqueza dinástica. A razão pela qual é importante para mim prende-se com o facto de haver algumas coisas bastante ambiciosas que pretendo fazer”, declarava Elon Musk ao New York Times em Janeiro, quando foi conhecido o plano de pagamento agora aprovado pelos accionistas. “Quero contribuir o mais possível para que a Humanidade se torne numa espécie multiplanetária”, concretizou o homem também ligado à Space X, empresa ligada à exploração espacial que, em Fevereiro, testou com sucesso o Falcon Heavy, um foguetão que poderá revolucionar as viagens espaciais tripuladas – fundar uma colónia humana Marte é o objectivo.

O plano aprovado pelos accionistas da marca especializada no fabrico de automóveis eléctricos, e que trabalha igualmente no desenvolvimento de carros com condução autónoma, define uma série de alvos a atingir ao longo da próxima década, relacionados com o número de vendas e o preço das acções da companhia. O pagamento a Musk será feito em acções da empresa, e será distribuído em várias fases – a primeira, quando a Tesla atingir o valor de mercado de 100 mil milhões de dólares. O prémio total, porém, só chegará se, em 2028, a Tesla valer os tais, por agora impensáveis, 650 mil milhões de dólares. É certo, contudo, que em 2012, quando a empresa valia 3,2 mil milhões de dólares, também se julgava impossível que, passados seis anos, tivesse multiplicado por 17 o seu valor de mercado.

