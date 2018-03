Os senhorios de Lisboa que nos últimos anos deduziram no IRS a taxa municipal de protecção civil (TMPC), entretanto declarada inconstitucional, vão ser forçados a corrigir as declarações de IRS de 2015 e 2016 (entregues em 2016 e 2017) até 30 dias depois de lhe ser devolvida a taxa. Quem deixar passar o prazo poderá não vir a sofrer coima, mas apenas se a declaração de substituição for apresentada até 31 de Julho.

A decisão foi tomada por despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, e anunciada pelo Ministério das Finanças na tarde desta quinta-feira, algumas horas depois de Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) dar conta publicamente de uma resposta do Governo a um pedido de esclarecimento sobre como é que os proprietários com imóveis arrendados terão de proceder relativamente ao IRS dos anos anteriores.

Como as taxas referentes aos anos de 2014 e 2015 tiveram de ser pagas em 2015 e 2016, milhares de proprietários deduziram o valor da taxa no IRS, indicando-o como custo e encargo no anexo F da declaração de IRS de 2015 e 2016 (as que foram entregues em 2016 e 2017). E essas terão agora de ser corrigidas pelos próprios contribuintes 30 dias depois de lhe ser devolvida a taxa, algo que a associação liderada por Luís de Menezes Leitão não considera razoável, defendendo que houvesse uma “solução de correcção oficiosa das liquidações” que não onerasse os proprietários.

Porque a taxa foi considerada inconstitucional e está a ser devolvida aos proprietários, muitos senhorios que anteriormente, à luz da lei, deduziram o valor nas declarações de IRS relativas a 2015 e 2016, terão agora de corrigir essas declarações, indicando o valor que lhe foi entretanto devolvido.

