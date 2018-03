O Governo vai mesmo avançar com uma taxa para penalizar as empresas que tenham uma rotatividade de trabalhadores acima da média. Esta é uma das propostas que o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, apresenta nesta sexta-feira aos parceiros sociais e faz parte do pacote de medidas para reduzir a segmentação do mercado de trabalho e dinamizar a contratação colectiva.

A criação desta taxa foi anunciada pelo primeiro-ministro, António Costa, em entrevista à revista Visão, antecipando as alterações à legislação laboral que serão apresentadas aos representantes das confederações patronais e das centrais sindicais.

“Haverá uma taxa que incidirá sobre as empresas que abusem da rotação, relativamente ao respectivo sector. É evidente que os sectores não são todos o mesmo. O turismo e a agricultura, pela sua própria natureza, têm que ter maior número de contratação a termo do que outros sectores”, precisou António Costa, garantindo que a penalização não será feita em sede de Taxa Social Única (TSU).

O primeiro-ministro não detalhou o desenho final da medida, nem em que sede será feita essa taxação. Mas ao que o PÚBLICO apurou, a ideia do Governo é apurar a taxa de rotatividade para cada sector e, em função disso, penalizar as empresas que ultrapassem a média.

Esta é uma forma de o Governo não deixar cair totalmente a medida prevista no seu programa e que passava por “agravar a contribuição para a Segurança Social das empresas que revelem excesso de rotatividade”. Tanto o BE e o PCP não aceitam a diferenciação da TSU, penalizando a contratação ao termo e reduzindo a contribuição dos contratos permanentes, o que levou o Governo a estudar alternativas ao longo das últimas semanas.

António Costa disse ainda à Visão que o pacote laboral incide sobre dois aspectos. O primeiro tem a ver com o “alargamento o espaço da contratação colectiva, prevendo que o banco de horas individual seja eliminado e passe a ser objecto de acordo de empresa ou de negociação colectiva”.

O segundo está relacionado com a segmentação do mercado de trabalho, “quer limitando os fundamentos do recurso ao contrato a prazo, quer agravando as contribuições das empresas que abusem da precariedade na sua contratação”, afirmou.

A reunião de sexta-feira vai decorrer num clima de alguma tensão. Nesta quinta-feira de manhã, ainda antes de António Costa ter tornado pública a intenção de criar uma nova taxa, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) lamentou o posicionamento do Governo em relação à concertação social e alertou que ela “não pode funcionar como mera caixa de recepção de decisões previamente tomadas e assumidas à sua revelia”.

A CIP diz, em comunicado, que ouviu com preocupação o primeiro-ministro anunciar, a 15 de Março, que a eliminação do banco de horas individual seria apresentada no sítio certo (ou seja, na concertação social) a 23 de Março. A confederação não gostou que António Costa apresentasse a medida como um facto consumado – embora conste do programa do Governo. E alerta que isso “não só desvirtua” a natureza da concertação social, “como faz perigar o clima de paz social que se tem como essencial ao desenvolvimento económico e social do país”.

A confederação liderada por António Saraiva é contra a eliminação do banco de horas individual e assegura que “ao contrário do que tem sido afirmado, inclusivamente por responsáveis políticos”, este mecanismo “é utilizado por centenas de milhares de trabalhadores”.

