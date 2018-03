O ritmo de crescimento do mercado liberalizado de electricidade abrandou em Janeiro, mês em que, segundo os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 2058 clientes regressaram ao mercado regulado.

Estes clientes recorreram à medida introduzida em Janeiro pelo Governo, permitindo quer o regresso ao mercado regulado – em que a comercialização de electricidade é assegurada essencialmente pela EDP Serviço Universal –, quer a adesão a tarifas dos comercializadores em mercado que são equiparadas às tarifas reguladas da ERSE.

Apesar deste movimento em sentido contrário, o mercado liberalizado da electricidade registou um crescimento líquido de cerca de 11 mil clientes. Contudo, este crescimento foi menor do que o registado em Dezembro, que se saldou em 13 mil clientes (dois mil clientes a menos).

De acordo com a ERSE, o mercado liberalizado atingiu no final de Janeiro um número aproximado de 4,98 milhões de clientes. A margem de crescimento resume-se actualmente aos consumidores domésticos, pois a esmagadora maioria dos grandes consumidores já é abastecida por comercializadoras em regime de concorrência (o mercado livre representa 93% do consumo total, mas só 84% do consumo do segmento doméstico está no liberalizado).

Em Janeiro entraram no mercado livre 26.276 clientes, dos quais 9376 transitaram do mercado regulado e outros 16.900 representam novos contratos. Por outro lado, cessaram contrato 13.248 clientes que não contrataram novos serviços de fornecimento eléctrico. É esta diferença, a que se somam os dois mil regressos à tarifa regulada, que explica o crescimento líquido de quase 11 mil clientes do mercado liberalizado.

Neste período em que se registaram 47.464 mudanças de comercializador, a EDP Comercial, que se mantém como líder de mercado em número de clientes (tem 83% do total de clientes) e em consumos (assegura 42% dos fornecimentos) cedeu pontos à concorrência.

Em Dezembro, a EDP Comercial anunciou um aumento médio de 2,5% dos preços a partir de Janeiro. Segundo os dados da ERSE, face a Dezembro a quota global da empresa desceu 0,4 pontos percentuais em número de clientes e 0,6 pontos percentuais em termos de consumo.

Em contrapartida, a Endesa, que tem 4,5% dos clientes, viu a sua quota subir 0,3 pontos, e a Iberdrola, que tem 3%, registou um aumento de 0,1 pontos. A Galp (5,3%) e a Goldenergy (1,8%) mantiveram-se estáveis.

Na electricidade vendida, a Iberdrola (16% dos consumos) registou um aumento de quota de 0,3 pontos, enquanto a Galp (9,2%), a Gas Natural Fenosa (2,9%) e a PH Energia (2,2%) viram as respectivas quotas avançar 0,2 pontos.

Tal como a EDP, em Janeiro também a Endesa (que representa 17% dos consumos) viu a quota de mercado recuar. Neste caso, 1,4 pontos.

Olhando para os consumos no segmento dos consumidores residenciais, a EDP continua a dominar (79%), mas cedeu 0,5 pontos, enquanto a Galp (5,7%), perdeu 0,1 pontos de quota. Em sentido inverso, a Endesa (4,2%) aumentou 0,3 pontos, enquanto a Iberdrola (4,1%) e a GN Fenosa (2%), reforçaram a sua posição em 0,1 pontos.

