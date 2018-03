Se há uma característica que todos concordam em atribuir a Donald Trump é a de que gosta de uma boa luta. E nesta quinta-feira, o Presidente dos EUA decidiu deixar bem claro qual é o adversário escolhido para a luta que pretende iniciar no comércio internacional e que promete abalar a forma como tem vindo a funcionar a economia mundial nos últimos anos.

No espaço de poucas horas, os responsáveis da Casa Branca fizeram dois anúncios que têm a China como principal alvo. Primeiro, o representante para as negociações comerciais dos EUA revelou no Congresso que iam isentar a União Europeia, Brasil, Argentina, Austrália e Coreia do Sul da aplicação das taxas sobre o alumínio e o aço anunciada no início do mês, deixando a China praticamente isolada como nação prejudicada pela medida. Depois, o próprio Donald Trump assinou uma ordem que irá permitir a imposição de taxas mais altas e obstáculos aos investimentos de produtos e empresas chinesas do sector tecnológico, num montante que poderá ascender aos 50 mil milhões de dólares.

“É a primeira de muitas”, disse Trump, com ar desafiador, no momento em que mostrou aos jornalistas a ordem que tinha acabado de assinar e poucos segundos depois de o seu secretário do Comércio, numa breve tentativa de apresentar um tom conciliador, ter mostrado esperança “de que tudo se possa resolver através de negociações”.

Se no caso do aço e do alumínio a justificação apresentada tinha sido a defesa da segurança nacional, agora, as novas taxas sobre produtos vindos da China são apresentadas como uma resposta directa ao que os EUA dizem ser o desrespeito da China em relação à propriedade intelectual das empresas norte-americanas. Na prática, os EUA acusam Pequim de aproveitar-se da sua tecnologia e de, assim, conseguir vender mais facilmente os seus produtos no mercado norte-americano, desequilibrando a balança comercial em seu favor.

Para além disso, Trump defendeu ainda que a China aplica taxas sobre os produtos americanos que são mais altas do que as aplicadas pelos EUA. “A palavra que quero usar é reciprocidade. Se eles nos cobram alguma coisa, nós cobramos-lhes a mesma coisa”, disse.

Ainda não estão definidos quais os produtos a que serão aplicadas as taxas e quais os sectores onde os investimentos chineses serão limitados — isso apenas acontecerá dentro de 15 dias. No entanto, já foram dadas indicações de que os produtos visados serão aqueles que alegadamente beneficiam do uso de tecnologia norte-americana, colocando o sector tecnológico chinês (aquele que é a principal aposta actual do Governo de Pequim) em lugar de destaque nesta luta comercial.

A escolha da China como adversário não surpreende. Antes e depois de ser eleito, Donald Trump sempre apresentou este país como o principal inimigo económico dos EUA, referindo por diversas vezes o défice de 375 mil milhões de dólares face à China e acusando o gigante asiático de quase todos os problemas que têm sentido os trabalhadores e as empresas norte-americanas nas últimas décadas.

É verdade que, no início do mês, a Casa Branca tinha confundido os analistas (e provavelmente a própria China), quando anunciou o agravamento das taxas sobre o aço e o alumínio sem distinguir países. Nesse cenário, a China, que é apenas responsável por cerca de 2% do aço e alumínio comprado pelos EUA ao estrangeiro, acabava por não estar entre os países mais prejudicados pela medida. Mas agora, ao isentar quase todos os outros países, voltou a ficar claro quem era verdadeiramente o visado.

Bolsas reagem

O que irá sair deste duelo entre EUA e China no comércio internacional é, nesta fase, muito difícil de prever. As relações comerciais entre estas duas potências económicas mundiais são muito complexas, o que faz com que para cada uma das medidas tomadas haja sempre vencedores e perdedores dos dois lados da fronteira. Por exemplo, se tornar mais cara a entrada de telemóveis fabricados na China nos EUA, a Administração Trump irá estar a afectar o negócio de empresas como a Apple, que criam a tecnologia e o design do iPhone nos EUA, mas aproveitam os custos baixos do fabrico do aparelho na China.

É por causa desse tipo de problema que, esta quinta-feira, na Bolsa de Nova Iorque, se assistiu, a seguir ao anúncio de Trump, a uma queda de 2,5% nos principais índices accionistas, com títulos como a Apple a registarem perdas significativas.

Para além disso, há também questões de ordem geoestratégica que ficam mais baralhadas: Trump conta com a ajuda de Pequim para conseguir uma vitória diplomática na Coreia do Norte e com as medidas agora anunciadas pode colocar essa ajuda em causa.

Aquilo que é certo, neste momento, é que a China não deixará de retaliar. Mesmo antes do anúncio oficial da Casa Branca, a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros deixou claro que, caso os EUA avançassem com este tipo de acção, a China iria "adoptar todas as medidas legais necessárias para proteger os seus interesses”. E, tendo em conta as enormes interdependências entre os dois países, há poucas dúvidas de que a China, embora com as suas próprias debilidades, tem na sua mão alguns trunfos com que pode afectar os Estados Unidos.

Para o resto do mundo, e em particular para a União Europeia, o facto de ter ficado agora de fora das taxas aplicadas pelos EUA não é, neste cenário, motivo para grandes festejos. Uma guerra comercial de larga escala entre os EUA e a China teria, na economia altamente globalizada da actualidade, enormes efeitos colaterais para todos os outros países.

Como a China pode responder Pequim já avisou: não irá deixar de responder às medidas tomadas agora pelos EUA. Nessa batalha, alguns produtos podem desempenhar um papel crucial. iPhone Uma das maiores empresas norte-americanas depende da China para uma parte significativa do seu negócio, seja pelo número crescente de clientes que aí encontra, seja pelos custos baixos que aí consegue obter no fabrico dos seus produtos. Se a China decidir colocar entraves à operação de empresas norte-americanas, os efeitos nos mercados seriam imediatos. Soja Mais de 57% da soja exportada pelos Estados Unidos dirige-se à China, num valor próximo de dez mil milhões de dólares. Isto, combinado com o facto de Pequim já ter acusado Washington de subsidiar o seu sector agrícola, torna este produto num dos alvos mais óbvios nesta batalha. Sector automóvel Os fabricantes de automóveis norte-americanos a produzirem e venderem veículos na China, como a General Motors, já têm vindo a ser alvo da acção dos reguladores chineses e poderão ver a sua vida ainda mais dificultada a partir de agora. Aviões É um caso em que a Europa pode ter alguma coisa a ganhar com uma resposta agressiva chinesa. No final do ano passado, a Boeing garantiu uma venda de aviões à China no valor de 37 mil milhões de dólares, reforçando a sua liderança face à Airbus neste mercado. Poderá esta tendência agora inverter-se?

