Em 2016, Hugo Espírito Santo e João Maria Pontes brilharam na primeira edição da IPPA World Cup, o Campeonato do Mundo de Pitch & Putt da International Pitch & Putt Association, realizado no Balgove Course, situado na mítica vila escocesa de St. Andrews. Deram a Portugal o título de vice-campeã mundial, só perdendo na final com a Holanda por 2/1.

Dois anos depois, voltam a formar equipa nesta variante do golfe para a primeira edição do World Pairs Championship, que decorrerá entre sexta-feira e domingo em Espanha, mais concretamente no Las Palmeras Golf Sport Urban Resort, em Gran Canaria, com 79 pares em competição, a maioria de Espanha, mas também de França, Holanda, Alemanha, Áustria, Itália, Marrocos, Suécia, Índia e, claro, Portugal.

No site da Real Federação Espanhola de Golfe pode ler-se que a dupla portuguesa “é das mais potentes”, e Hugo Espírito Santo, ao GolfTattoo, não desdenhou de tal favoritismo: “Penso que somos uma dupla forte e vamos lutar pelos três primeiros lugares. Claro que o nosso intuito é sermos campeões, mas depende sempre também daquela pontinha de sorte, naquele putt que entra e não entra, e que pode definir quem é o campeão e quem não é.”

Hugo Espírito Santo tem 37 anos e venceu quatro das primeiras cinco edições do Campeonato Nacional de Pitch & Putt, entre 2009 e 2013, sendo desde sempre, época após época, o n.º 1 no Ranking Nacional. João Maria Pontes, de 17 anos, foi campeão nacional da especialidade em 2014 e 2015.

Este Campeonato do Mundo de Pares de Pitch & Putt joga-se em quatro sessões: na sexta-feira, 23, é na modalidade de fourball; sábado, em foursomes de manhã, e greensomes, de tarde; domingo, é dia de Canadá Cup, ou seja, stroke play e a junção dos dois resultados.

O terceiro português envolvido directamente na prova é António Vasconcelos, presidente do Comité de Campeonatos e Regras da IPPA, e responsável pela organização dos Campeonatos do Mundo da IPPA – são eles, além do World Pairs Championship, o World Stroke Play Championship, o World Seniors Stroke Play Championship e a World Cup, por nações, este realizando-se apenas de quatro em quatro anos (pelo que a sua próxima edição será apenas em 2020, novamente St. Andrews).

Com tees em tapete e greens naturais, o Las Palmeras Golf é o primeiro campo urbano nas ilhas das Canárias e um dos pioneiros em Espanha, compondo-se de 18 buracos com distâncias entre os 40 e os 120 metros, mas adaptável ao formato exigido pela IPPA – entre 40 e 90 metros.

“O campo é de extrema dificuldade, curiosamente constituído por nove buracos ao estilo britânico e outros nove ao estilo americano, o que o torna muito competitivo”, considerou Espírito Santo.

