Depois de confirmadas as etapas em Riva del Garda e Villasimius, ambas em Itália, Palma de Maiorca, em Espanha, e Toulon, em França, a organização da GC32 Racing Tour 2018 anunciou nesta quinta-feira que o mapa da competição fica encerrado com a entrada de Lagos na prestigiada prova de vela. Apesar de ainda não terem sido anunciados os nomes de todas as equipas que vão participar na competição, já há uma certeza: os franceses da Norauto, liderados por Franck Cammas, serão uma das atracções nos mares algarvios.

Enquanto não chega a confirmação do local onde será disputada, entre 5 e 8 de Julho, a etapa portuguesa das Extreme Sailing Series, a vela nacional recebeu a boa notícia da inclusão, pela primeira vez, de Portugal na rota da GC32 Racing Tour 2018. Nesta quinta-feira, a organização do circuito dos velozes catamarãs anunciou que a segunda de cinco etapas será disputada em Lagos, entre 28 de Junho e 1 de Julho.

Calendário Riva del Garda: 23 a 27 de Maio

Lagos: 27 de Junho a 1 de Julho

Palma de Maiorca: 31 de Julho a 4 de Agosto

Villasimius: 12 a 16 de Setembro

Toulon: 10 a 14 de Outubro

PUB

PUB

Segundo Christian Scherrer, diretor geral do GC32 Racing Tour, “há muito tempo” que a organização da prova tentava “organizar um evento em Portugal”. “Em Lagos, temos um local maravilhoso, com as condições adequadas, bem como parceiros e pessoas para fazer isto acontecer. Estou muito satisfeito por termos trazido o GC32 Racing Tour para Lagos”, referiu o suíço.

Após competir no ano passado com a Team France na 35.ª Americas Cup e de, em Janeiro, ter participado na terceira etapa da Volvo Ocean Race a bordo do VO65 da Dongfeng, Franck Cammas vai regressar com a Norauto ao circuito e revela estar satisfeito pela entrada de Lagos no roteiro da prova: “Estamos muito contentes por ir a Portugal com o nosso parceiro Norauto, para este segundo evento do GC32 Racing Tour, o acolhimento e o ambiente são sempre excelentes.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O consagrado velejador francês, de 45 anos, que já navegou em Algarve em 2006 com os trimarãs ORMA 60, considera que apesar de as condições na costa algarvia poderem “variar”, “o estado do mar geralmente é plano, portanto perfeito para por os GC32 a voarem".

Do lado da organização local, José Manuel Dias, presidente do Clube de Vela de Lagos, refere que “este evento representa a oportunidade de trazer” à cidade algarvia “um evento ímpar, e fazer parte de um circuito em que estão presentes alguns dos mais emblemáticos destinos náuticos da Europa”. “Para nós é, também, a oportunidade de continuar a aproximar o clube e a cidade, e envolvermos toda a comunidade neste evento”, acrescentou.

A GC32 Lagos Cup será o segundo evento do GC32 Racing Tour 2018, após o primeiro Campeonato Mundial GC32, que se realiza em Riva del Garda, no final de Maio. Após a passagem por Portugal, o circuito ruma no início de Agosto a Palma de Maiorca, onde terá lugar a regata de referência no Mediterrâneo: a Copa del Rey MAPFRE. Da ilha espanhola, a prova segue para a ilha italiana da Sardenha (Villasimius GC32 Cup), sendo que caberá, mais uma vez, a Toulon a honra de encerrar a temporada da GC32 Racing Tour.

PUB