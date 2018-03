Passados dois anos, Ryan Reynolds volta a vestir a máscara de Wade Wilson, um anti-herói que é um mercenário desfigurado. A personagem é uma criação de Fabian Nicieza e Rob Liefeld que existe no universo da banda desenhada da Marvel desde o início dos anos 1990. Depois de aparecer em X-Men Origens: Wolverine, de 2009, Deadpool foi o protagonista do seu próprio filme em 2016. Deadpool tornou-se o filme mais rentável do universo X-Men ao qual pertence. Este ano, a 17 de Maio, Reynolds e Wilson estão de volta em Deadpool 2, cujo novo trailer foi disponibilizado esta quinta-feira no YouTube (já tinha saído um em Fevereiro).

PUB

Ao contrário do primeiro, que foi realizado por Tim Miller, esta sequela é da responsabilidade de David Leitch, que foi duplo de Brad Pitt, co-realizou o primeiro John Wick ao lado de Chad Stahelski e no ano passado fez Atomic Blonde - Agente Especial. Miller abandonou o projecto em 2016, por "diferenças criativas" com o actor principal.

PUB

No trailer voltam a aparecer ao lado de Reynolds actores como Morena Baccarin, T.J. Miller ou Brianna Hildebrand, além de adições à saga como Zazie Beetz, de Atlanta, Terry Crews, de Brooklyn Nine-Nine, ou Julian Dennison, o neo-zelandês que foi a estrela de Hunt for the Wilderpeople, o filme de Taika Waititi que não teve estreia comercial entre nós. Desta feita, Reynolds tem de lutar contra Cable, um vilão interpretado por Josh Brolin – que este ano está bastante ocupado no mundo dos super-heróis: também será o mau do terceiro Vingadores –, que quer raptar a personagem de Julian Dennison. Para isso, reúne uma equipa de super-heróis chamada X-Force.

Deadpool 2 parece continuar o tom do primeiro filme: jocoso, meta-referencial, algo juvenil e com consciência tanto da história da banda desenhada quanto do cinema recente, com Reynolds a quebrar frequentemente a quarta parede e a falar para os espectadores. O terceiro filme da saga já está a ser preparado.

PUB