Foram impressos 600 convites para o casamento real, o que significa que quem receber um deles poderá sentar-se nos primeiros lugares da Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, a 19 de Maio.

“Sua Alteza Real o príncipe de Gales solicita o prazer da companhia de... no casamento de Sua Alteza Real o príncipe Henry de Gales com Meghan Markle na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor no sábado, 19 de Maio de 2018, às 12 horas, seguido de uma recepção no Castelo de Windsor”, pode ler-se a preto sobre o cartão branco. Por cima do texto foi ainda gravado, a dourado, o brasão do príncipe de Gales.

Os convites foram impressos pela Barnard & Westwood, a gráfica que produziu os convites para o casamento de William e Kate, assim como os de André e Sarah Ferguson. Para honrar os noivos, foi usado papel britânico e tinta norte-americana.

Durante a cerimónia, o dresscode será "uniforme, fraque ou fato" para os homens e "vestido com chapéu" para as mulheres.

