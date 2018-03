Gisele Bündchen vai contar alguns dos momentos do seu percurso como modelo, mãe e esposa em livro. A supermodelo partilhou na quarta-feira, no Instagram uma publicação com a capa do livro Lessons: my path to a meaningful life e com fotografias alusivas a diferentes fases da sua vida.

“Resgatar algumas histórias que vivi, o que aprendi nestes meus 37 anos, assim como os valores e as ferramentas que me guiaram para chegar onde cheguei tem sido uma experiência profunda e transformadora. Fico feliz por poder partilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui”, pode ler-se na legenda da publicação.

Serão assim retratados alguns momentos da carreira daquela que foi a supermodelo mais bem paga do mundo durante 15 anos, destronada em 2017 por Kendall Jenner. Em Lessons: mypath to a meaningfullife, Bündchen falará também da relação de nove anos com o atleta Tom Brady e do seu papel como mãe de Benjamin, de 8 anos, e de Vivian, de 5. A supermodelo abordará ainda a sua relação com o enteado John, de 10 anos.

Esta não é a primeira vez de Gisele Bündchen escreve um livro. Em 2015, a supermodelo publicou um coffee table book para comemorar os 20 anos de carreira, repleto de imagens das sessões fotográficas assinadas por Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh, Juergen Teller, Inez & Vinoodh, Mert Alas & Marcus Piggott, Bob Wolfenson, Gui Paganini e Zee Nunes.

“A intenção foi criar uma obra mais artística e mostrar as várias facetas que interpretei nestes últimos anos. Para mim, uma boa fotografia é aquela que consegue passar sentimento a quem a observa”, explicou, citada pelo brasileiro O Globo.

