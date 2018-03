Britney Spears é o rosto da nova campanha da Kenzo para La Collection Memento N° 2, uma colecção dedicada ao criador da marca, Kenzo Takada.

A cantora de 36 anos, que tem publicado regularmente no Instagram as idas ao ginásio e a rotina de treino, foi fotografada por Peter Lindbergh, em Los Angeles. "Esta colecção é toda sobre ícones. A Britney é certamente um ícone e a rainha do denim", explicou a marca num comunicado citado pelo E! News.

Inspirada no denim dos anos 1970, a colecção Primavera/Verão 2018 é composta por peças como jaquetas, caps e sweatshirts, que incorporam a assinatura da marca, um tigre. Além disso, algumas das peças apresentam também a imagem da pintura do japonês Hokusai, The Great Wave of Kanagawa, bem como padrões com bambu e tigres.

A colecção já está disponível no site e nas lojas da marca espalhadas pelo mundo.

