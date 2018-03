Depois de dias de silêncio, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg abordou pela primeira vez em público o escândalo que envolve a empresa Cambridge Analytica e a recolha de dados de milhões de utilizadores da sua rede social para efeitos de propaganda política.

PUB

Numa mensagem publicada no seu próprio perfil, Mark Zuckerberg reconhece "erros" que levaram à recolha de informações pessoais de mais de 50 milhões de utilizadores do Facebook, em 2014 e 2015. Diz também que o caso demonstra uma "quebra de confiança entre a Cambridge Analytica e o Facebook" e, mais grave, uma "quebra de confiança entre o Facebook e os utilizadores que partilham os dados pessoais connosco e que esperam de nós que os protejamos. Temos de corrigir isto”, sublinha, após cinco dias sem se pronunciar sobre o escândalo, que foi desvendado no fim-de-semana passado.

"Temos a responsabilidade de proteger os dados e se não o conseguimos fazer então não merecemos servir-vos", começa por escrever Zuckerberg, dirigindo-se aos utilizadores, apresentando depois o historial do caso, com uma cronologia de como o Facebook começou a trabalhar com a Cambridge Analytica. Antes de desenrolar o fio dos acontecimentos, sublinha que tem estado “a trabalhar para perceber exactamente o que aconteceu e como garantir que isto não se repita. Depois, acrescenta que “a boa notícia é que as acções mais importantes para prevenir que isto volte a acontecer já foram tomadas há anos”. Porém, reconhece que "também foram cometidos erros, há mais a fazer e temos de meter mãos à obra e fazê-lo.”

PUB

Zuckerberg conta que em 2013 foram abordados por um investigador de Cambridge, Aleksandr Kogan, que propôs a criação de um teste de personalidade que foi descarregado por cerca de 300 mil pessoas que partilharam os seus dados “bem como os de alguns amigos”. “Dada a forma como a nossa plataforma funcionava, Kogan podia aceder a dados de dezenas de milhões de amigos”, reconhece. Dois anos depois, em 2015, a rede social foi alertada pelo jornal Guardian de que esses dados tinham sido partilhados com a empresa Cambridge Analytica, cujo presidente foi afastado esta semana. A tal aplicação de Kogan foi banida e o Facebook exigiu que fosse formalmente certificado que os dados “obtidos de forma irregular foram apagados”, recorda o fundador do Facebbok. “Esses certificados foram apresentados.”

Só que, “na semana passada, descobrimos através do Guardian, New York Times e do Channel 4 que a Cambridge Anaytica poderá não ter apagado os dados como haviam garantido. Expulsámos imediatamente a empresa de todos os nossos serviços”, garante Zuckerberg. O fundador do Facebook diz ainda ter recebido a garantia por parte da consultora de que os dados já foram apagados e que a Cambridge Analytica aceitou sujeitar-se a uma auditoria conduzida por uma empresa contratada pelo Facebook.

“Isto foi uma quebra de confiança entre Kogan, Cambridge Analytica e o Facebook. Mas também foi uma quebra de confiança entre o Facebook e as pessoas que partilham os seus dados”, sublinha.

Entre as medidas anunciadas, Zuckerberg afirma que irá “investigar todas as aplicações que tiveram acesso a largas quantidades de informações antes das alterações feitas à plataforma em 2014”. Além disso, será feita uma auditoria a todas as aplicações com actividades suspeitas”. Todas as aplicações que não concordarem com a auditoria serão banidas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outra mudança será a restrição no acesso à informação conseguida por registo, “para prever outro tipo de abusos” e a eliminação do acesso aos dados pessoais por parte de empresas terceiras quando alguém não usa uma aplicação em três meses.

Por fim, Zuckerberg pretende encorajar os utilizadores a gerirem as aplicações e disponibilizará uma nova ferramenta em Abril para que seja mais fácil para se revogar as permissões de acesso à informação dadas no passado. “Já temos uma ferramenta para o fazer, mas vamos garantir que todos a irão ver”, esclarece.

As declarações de Zuckerberg surgem após um silêncio de cinco dias, assinalado até pela primeira-ministra britânica. "Alguém tem de tomar responsabilidade por isto. É altura de Mark Zuckerberg deixar de se esconder atrás da sua página de Facebook", notou Theresa May, num comunicado emitido na segunda-feira, horas depois de ter sido conhecido o escândalo.

PUB