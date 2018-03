O Google lançou um sistema de assinaturas para jornais (onde terá parte das receitas) para promover a subscrição a produtos digitais. Além da novidade – que já tinha sido apresentada em Outubro – a empresa quer investir 300 milhões de dólares (cerca de 244 milhões de euros) nos próximos três anos para promover o jornalismo online e garantir que pára de partilhar informação falsa acidentalmente no seu motor de busca.

Tal como o Facebook e o Twitter, o nome do Google é recorrente em controvérsias sobre a difusão de informação incorrecta e teorias da conspiração. Recentemente, os vídeos mais vistos do Youtube (uma empresa do Google) diziam que os estudantes que sobreviveram ao tiroteio recente na escola de Parkland, que vitimou 17 pessoas nos EUA, eram todos actores.

Ao longo dos últimos anos, a empresa recrutou equipas de verificação de factos, deu mais ênfase à origem das fontes, criou fundos para apoiar a inovação digital no jornalismo e criou tutoriais para ensinar as pessoas a detectar informação falsa. A própria empresa, porém, admite que não tem sido o suficiente. “Está a tornar-se cada vez mais difícil distinguir o que é verdade (e o que não é) online”, lê-se num comunicado do Google partilhado esta semana. “A rápida evolução da tecnologia está a desafiar todas as instituições, incluindo a indústria noticiosa.”

A solução proposta é o Google News Initiative (GNI) com três grandes objectivos: promover jornalismo de qualidade na Internet, criar modelos de negócio sustentáveis para as organizações noticiosas e fortalecer organizações noticiosas através da inovação digital. Para tal, além do novo sistema de assinaturas, o Google criou o Disinfo Lab, que é um laboratório para combater a má informação em períodos eleitorais e notícias de última hora, e a MediaWise uma iniciativa para promover a literacia digital dos mais jovens. A Universidade de Stanford e o Instituto Poynter, uma das mais reputadas escolas de jornalismo dos Estados Unidos, estão entre os parceiros.

A empresa também está a editar o algoritmo do motor de busca para privilegiar informação de fontes de jornalismo verificadas em notícias de última hora – de acordo com a empresa, é um dos picos de actividade na partilha de informação falsa.

