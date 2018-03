Uma rede de vedação simples que estava há vários anos degradada. Portas e fechaduras que nunca cumpriram os requisitos obrigatórios de segurança. Sistemas de vigilância electrónica e sensores de movimento desactivados, alguns por falta de peças. Estas são algumas das conclusões do relatório sobre o furto ocorrido em Junho de 2017 nos Paióis Nacionais de Tancos, que o ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, entregou finalmente no Parlamento e que foram avançadas nesta quarta-feira pela RTP.

Segundo as conclusões do relatório citadas pela televisão pública e pela Lusa, a situação de penúria que se vivia nos paióis arrastava-se pelo menos desde 2007, apesar dos alertas que foram sendo feitos ao longo dos anos por estruturas ligadas à Defesa. O documento apresenta assim um resumo das "constantes dificuldades e insuficiências".

O relatório, intitulado Tancos: factos e documentos, apresenta "todas as medidas identificadas no seguimento da acção da tutela, dos ramos e da Inspecção-Geral da Defesa Nacional que têm em vista garantir que um incidente como o de Tancos não se repita", indicou o Ministério da Defesa numa nota divulgada ao início da noite. Com a divulgação do documento, o Governo pretende "contribuir para o esclarecimento tão rigoroso e claro quanto possível dos vários planos em que teve que ser ponderado o incidente de Tancos". No documento, o Ministério da Defesa admite como "evidentemente legítima" a pergunta de "quem, quando, porquê e como perpetrou o furto de material de guerra nos Paióis Nacionais de Tancos".

Acrescenta ainda Azeredo Lopes, que o relatório pretende "clarificar" os "acontecimentos, na perspectiva daquilo que, no âmbito do Governo e do Ministério da Defesa Nacional, em particular, cabia fazer".

O relatório foi também entregue ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes da reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional que decorreu à tarde no Palácio de Belém, confirmou fonte da presidência.

