O Ministério Público (MP) pediu nesta quarta-feira pena de prisão suspensa, por cinco anos, acompanhada de regime de prova, para o explicador acusado de abusar de 11 menores em Viana do Castelo, disse à Lusa um dos advogados envolvidos no processo.

De acordo com o mesmo advogado, "o pedido da defesa [do arguido] coincidiu com o do MP, tendo três dos cinco advogados das vítimas reclamado pena de prisão efectiva" para o homem de 41 anos.

As alegações finais do caso decorreram, na tarde desta quarta-feira, à porta fechada no tribunal de Viana do Castelo.

O colectivo de juízes que preside ao processo marcou a leitura da sentença para dia 10 de Abril, às 14h.

Explicador de matemática e professor de karaté, o homem, casado e pai de uma filha menor responde pela prática de 159 crimes de abuso sexual de criança, na forma consumada e oito de actos sexuais com adolescentes, também na forma consumada.

O arguido terá praticado os crimes entre 2013 e 2015. Inicialmente o processo incluía 12 vítimas, mas uma das queixas foi, entretanto, arquivada por decisão da mãe do menor.

