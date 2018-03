O tribunal de Faro condenou esta sexta-feira a 16 anos de prisão um homem que matou a mãe, de 93 anos, na casa onde viviam, em Loulé, informou a Procuradoria da Comarca de Faro.

"O tribunal deu como provado que o arguido, de 66 anos de idade, funcionário das Finanças aposentado e dirigente de um clube desportivo de Loulé, matou a mãe, de 93 anos de idade, na casa onde ambos viviam, naquela cidade", lê-se no comunicado publicado no sítio de Internet do Ministério Público.

Após o crime, que aconteceu na noite de 18 de Janeiro de 2017, o homem limpou os vestígios e deitou a vítima na cama, "alegando perante os amigos, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e as autoridades que a encontrara já morta". O filho da idosa, condenado esta sexta-feira por homicídio qualificado, foi julgado por um tribunal colectivo do juízo central criminal de Faro.

